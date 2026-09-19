Hakkari Yüksekova'da Gaziler Günü programında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Hakkari Yüksekova'da Gaziler Günü programında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+4 sitede yayında
Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesinde program düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan programa Kaymakam Volkan Hülür, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından program sona erdi.
Programa Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, 7. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Ali Sığırtmaç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Kuşca, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve gaziler katıldı.
Kaynak: AA