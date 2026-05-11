Hakkari-Van kara yolundaki alternatif güzergahta ikinci panel köprünün kurulumuna başlandı

Hakkari'de meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan Hakkari-Van kara yolunda açılan alternatif güzergahta Milli Savunma Bakanlığınca inşa edilen panel köprünün yanında Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından ikinci panel köprünün kurulumuna başlandı.

Akçalı köyü mevkisinde meydana gelen heyelanda yolun kullanılamaz hale gelmesinden sonra vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Tatlı köyü mevkisinde yapılan 2,5 kilometrelik alternatif yol ile Milli Savunma Bakanlığının Zap Suyu'nun üzerinde kurduğu panel köprünün tamamlanmasıyla söz konusu güzergahtan başlayan kontrollü geçişler devam ediyor.

Güzergahın gidiş geliş şeklinde kullanılması için Mehmetçiğin kurduğu köprünün yanına Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından ikinci köprü kurulması için çalışma başlatıldı.

Tırlarla heyelan bölgesine getirilerek Zap Suyu'nun kenarına yerleştirilen bu köprünün de tamamlanmasıyla bölgedeki trafiğin rahatlatılması planlanıyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol, basın mensuplarına, 13 Nisan'da heyelanın meydana geldiğini, toprak hareketinin devam etmesi nedeniyle Hakkari-Van kara yolunda ulaşımın 20 Nisan'da tamamen durduğunu söyledi.

Bölge müdürlüğü olarak heyelandan sonra acil çözümler üzerine yoğunlaştıklarını belirten Erol, şunları kaydetti:

"Önce Bağışlı üzerinden kopan hattı onararak trafiğin hizmetine sunduk. Bununla birlikte Tatlı köyünün eteklerinden geçecek 2,5 kilometrelik servis yolumuzun da çalışmalarına hızlı şekilde başladık. Cumartesi günü Mehmetçiğimizin kurmuş olduğu panel köprünün bağlantıyı sağladığı güzergahı trafiğe açarak vatandaşlarımızın istifadesine sunmuş olduk. Bugün itibarıyla biz de Karayolları olarak Silahlı Kuvvetlerimizin yaptığı köprünün yanına bir panel köprü inşa ediyoruz. Biz de çalışmalarımızı perşembe günü tamamlayıp buradaki geçişlerin gidiş geliş şeklinde servis yoluna bağlanmasını sağlayacağız."

Yeni açılan servis yolunun 2,5 kilometre uzunluğunda, 8-10 metre genişliğinde olduğuna vurgu yapan Erol, "Bu çalışmalar sırasında 250 bin metreküp kadar toprak hareketi gerçekleştirildi. Yine 15 bin ton plent-miks temel malzemesi serip ilk etapta 500 ton da bitümlü sıcak karışım malzeme sererek köprü girişlerinde trafiği rahatlatmaya çalıştık. İlerleyen günlerde güzergahın tamamını bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama yaparak bu standardı, konforu ve trafik güvenliğini üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün çok şükür, insanlarımıza, vatandaşlarımıza güvenlik bir trafik akışı imkanı sağlamış bulunuyoruz." diye konuştu.

Erol, Hakkari kent merkezi ve Yeniköprü arasındaki 30 kilometrelik kısımda sıcak asfalt, genişletme ve bazı noktalarda istinat duvarı çalışmalarının da yapılacağını dile getirdi.

Tüzek Yaylası'ndan geçen alternatif yol çalışmalarına da değinen Erol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alternatif yol çalışmalarıyla ilgili 2024'te Geçitli, Yalınca, Kırkgeçit ve Gürpınar arasında bağlantı sağlayacak şekilde yaklaşık 183 kilometrelik bir güzergah var. Son 39 kilometresi de Karayolları ağına alınarak alternatif bir güzergah olarak planlanmıştır. Bu güzergah üzerinde 2025 yılında yapmış olduğumuz bakım, onarım ihalesiyle çalışmalarımıza başladık. Özellikle 20 kilometresi ham yol olan bu kesimde gerek Karayolları ekiplerimiz tarafından gerekse de ihaleli işimiz bünyesinde yürütülen çalışmalarla yaklaşık 17 kilometrelik kesimin iyileştirmesini yaptık. Mevsim şartları nedeniyle henüz kaplamasını yapamadığımız bu yolda bu sene de çalışmalarımız devam edecek. Burası 3 bin rakımlardan geçtiği için belki kış aylarında ilk etapta çok hizmet veremeyecek olsa da böyle olağanüstü durumlarda ve diğer mevsimlerde vatandaşımızın buradan istifade edebileceğini düşünüyoruz."

Erol, desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Karayolları Genel Müdürlüğüne, Hakkari Valiliğine, fedakarca çalışan tüm personele teşekkür etti.