Hakkari-Van Kara Yolunda Heyelan Nedeniyle Ulaşım Durdu

HAKKARİ- Van kara yolunda, heyelan nedeniyle ulaşım durdu. Kente en yakın il olan Van ile kara yolu bağlantısı tamamen kesilirken, bölgede mahsur kalan sürücüler ve vatandaşlar, yetkililerden kalıcı çözüm istedi. Heyelanın bölgesi, Demirören Haber Ajansı muhabiri tarafından dronla görüntülendi.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü yakınlarındaki Entegre Katı Atık Tesisi, 11 Nisan'da meydana gelen heyelanda zarar gördü. Yoğun yağışlar nedeniyle zeminin zayıfladığı bölgede riskin artması üzerine tesiste atık kabulü durduruldu. Heyelan sonrası zeminde derin çatlaklar ve çukurlar oluştu.

Aynı bölgede 1 gün sonra meydana gelen toprak kayması nedeniyle Hakkari-Van kara yolu ulaşıma kapandı. İlk etapta Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol belirli saatlerde kontrollü olarak trafiğe açıldı. Ancak 2 gün önce etkili olan yeni yağışların ardından yaşanan ikinci heyelan nedeniyle yol tamamen kapandı. Kara yolunun her 2 tarafında bekleyen çok sayıdaki araçlardaki vatandaşlar mağdur oldu, bazı kişilerin yolun karşısına geçebilmek için patika yolları kullandığı da görüldü. Kara yolunu kapatan heyelanın büyüklüğü DHA muhabiri tarafından dronla görüntülendi.

'ALTERNATİF YOL İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR'

Bölgede alternatif ulaşım güzergahı oluşturulması için Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) Van 17'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililer, heyelan riskinin devam ettiğini belirterek vatandaşların güvenlik nedeniyle bölgeye yaklaşmamalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı