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HAKKARİ-ŞIRNAK YOLU ULAŞIMA AÇILDI

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Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Depin bölgesindeki Sümbül Dağı'ndan düşerek, Çukurca ile Hakkari-Şırnak yolunu ulaşıma kapatan çığ, bölgeye sevk edilen Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla temizlendi. Kara yolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

HAKKARİ-ŞIRNAK YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Depin bölgesindeki Sümbül Dağı'ndan düşerek, Çukurca ile Hakkari- Şırnak yolunu ulaşıma kapatan çığ, bölgeye sevk edilen Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla temizlendi. Kara yolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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