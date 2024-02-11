Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.74 km olan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Türkiye son dönemde beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan sarsıntı da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana geldi.
HAKKARİ'DE 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD'ın servis ettiği son dakika bilgisine göre merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Derinliği 5.74 km olan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.