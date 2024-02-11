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Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

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AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.74 km olan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Türkiye son dönemde beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan sarsıntı da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana geldi.

HAKKARİ'DE 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın servis ettiği son dakika bilgisine göre merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Derinliği 5.74 km olan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Yüksekova Hakkari Deprem Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Mark Kolçak:

Ben bir gün Hakkari'ye taşınmak ve orada yaşamak istiyorum çünkü orası sanki Türkiye'nin en uzak ve en gizli yeri gibi gözüküyor. Yani belki parası bol olan avrupalılar oraya turist olarak gitmez ve orada belki hayat ucuz olabilir ? Ancak tabi tek katlı bir ev bulmam lazımki depremlerde ölmeyeyim. Çatasıda hafif olmalıki üstüme ağır şeyler düşmesin büyük deprem olursa ve ev yıkılırsa.

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