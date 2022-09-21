Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Hakkari'de açılışa katıldı, ziyaretler gerçekleştirdi.

Gizligider, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'la bir araya geldikten sonra Yeni Mahalle'de domates salçası yapan kadınları ziyaret etti.

Ocağa konulan kazanda kaynatılan domatesleri karıştırarak elde edilen salçanın tadına bakan Gizligider, ardından harita ve mühendislik bürosunun açılışına katıldı.

Esnafı ziyaret eden, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen ve Meydan Medresesi'ni gezen Gizligider, Golazüryan tesislerinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında yapılan Organik Tarım Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Gizligider, yaptığı konuşmada, Hakkari'nin turizm potansiyelini önce Türkiye'ye sonra da dünyaya açmaları gerektiğini söyledi.

Kentin güzelliklerine hayran kaldıklarını dile getiren Gizligider, şunları kaydetti:

"Sizler bu güzelliklerin içinde yaşadığınız için normal geliyor ama dışardan gelenler ağzı açık şekilde bu harika dağları gözlemliyor. Huzur olursa bereket olur, mutluluk olur, saadet olur. Şimdi genetik mühendisliği, tıp fakültelerine öğrenci gönderiyoruz. Bir süre sonra Hakkari'den çıkmış gençlerimiz bu ülkeyi yönetecek. Geçmişte de oldu, bundan sonra da olacak. Allah'a şükür millet devletiyle artık tam kenetlendi, yekvücut oldu. Bu hizmetlerin çok daha fazlası peyderpey yapılır. İnşallah bu pırıl pırıl parlayan şehrimiz tüm ülkemize, dünyaya örnek olur. Buranın açılışında bulunmaktan ayrıca mutlu olduk. İnşallah biz de Hakkari'nin bütün hizmetlerinin Ankara'da takipçisi olacağımızın sözünü verelim."

Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık ise kentin her alanda daha yaşanabilir hale geldiğini, tarihinin en güzel dönemini yaşadığını aktardı.

Yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi veren Akbıyık, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara teşekkür etti.

Daha sonra Merzan Mahallesi'nde taziyeye katılan Gizligider, kent merkezindeki halı sahada gerçekleştirilen düğün törenine iştirak etti, vatandaşlarla halay çekti.

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Abdulmecit Tarhan ve bazı kurum amirlerinin eşlik ettiği Gizligider, programların ardından kentten ayrıldı.