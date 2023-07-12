Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar, 'Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi' inşaatının yüzde 90 tamamlandığını ve aralık ayında açılmasının hedeflendiğini söyledi. Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından finanse edilen, Hakkari Belediyesi tarafından yürütülmekte olan 'Yüksekova Katı Atık Tesisi' projesiyle 2042 yılına kadar Hakkari ve ilçelerindeki belediyeler tarafından belli bir alana bırakılan çöplerin geri dönüşüme kazandırması hedefleniyor.

Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi'nin yüzde 90'ı tamamlandı

HAKKARİ – Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar, ' Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi' inşaatının yüzde 90 tamamlandığını ve aralık ayında açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından finanse edilen, Hakkari Belediyesi tarafından yürütülmekte olan ' Yüksekova Katı Atık Tesisi' projesiyle 2042 yılına kadar Hakkari ve ilçelerindeki belediyeler tarafından belli bir alana bırakılan çöplerin geri dönüşüme kazandırması hedefleniyor. Bununla beraber Akçalı-Bağışlı köyleri arasındaki 43,4 hektarlık alana inşa edilen tesis sayesinde ise bölgenin tüm çöpleri burada geri dönüşüme kazandırılacak.

Çukurca Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar, 'Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi' inşaatının yüzde 90 tamamlandığını ve aralık ayında açılmasının hedeflendiğini söyledi. Tesisle bölgenin çöp sorununun çözüme kavuşacağını belirten Dündar, "Tesisimiz 30 yıl boyunca ilimize hizmet edecek. Yüzde 85'i Avrupa Birliği, yüzde 15'i Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hakkari'deki belediyeler ve İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği tarafından finanse edilmektedir. Proje çerçevesinde geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılmasını sağlayan toplama ayrıştırma tesisinin içinde tıbbi atıkların bertaraf sterilizasyon ünitesi, organik atıkların geri dönüşümünü sağlayan kompost tesisi, geri dönüştürülemeyen atıklar için katı atık depolama sahası ve bu sahadan çıkacak çöp suyunun arıtımını sağlayan sızıntı suyu, arıtma tesisi ile kantar ünitesi tekerlek yıkama ünitesi, kazan dairesi, jeneratör, trafo binaları, bakım atölyesi, idari bina gibi ek üniteler mevcut olacak. Projenin bu aşamaya gelmesinde başta Hakkari Valisi İdris Akbıyık olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Proje Uzman Denetleyicisi Kamuran Şentürk ise proje çerçevesinde Hakkari ve ilçelerinin çöp sorununun büyük ölçüde çözüleceğini belirtti. Proje çerçevesinde Çukurca, Şemdinli, ve Derecik ilçelerinde bulunan vahşi çöp depolama sahalarındaki çöplerin taşınacağını ifade eden Şentürk, "Bu çöpler Hakkari ve Yüksekova'daki vahşi depolama sahalarına boşaltılıp yerinde rehabilite edilerek yeşil alana dönüştürülecek. Şimdiye kadar il merkezi ve ilçelerde vahşi depolama yöntemi ile bertaraf edilen katı atıklar bundan sonra düzenli depolama sistemi ile modern yöntemlerle bertaraf edilecek. Emeği geçen belediyelerimize, firmalarımıza, teknik anlamda çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.