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Hakkari'de trafik kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Hakkari'de trafik kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'de askeri araçla gerçekleştirilen intikal sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Piyade Er Yusuf Gürler şehit oldu.

Hakkari'nin Derecik bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Er Yusuf Gürler hayatını kaybetti.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hastanede tedavisine başlanan Gürler'in tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu duyurularak, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Er Yusuf Gürler için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı. "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." notuyla yayımlanan mesajda, şehit Gürler'in fotoğrafına da yer verildi.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Hakkari Derecik Piyade Güncel Haberler

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