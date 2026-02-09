Hakkari'de hayatlarını 'dumansız' sürdürmek isteyenlerin sayısı artıyor

Hakkari'de son zamanlarda sigarayı bırakarak "dumansız bir hayat" sürdürmek için Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuranların sayısı artıyor.

Yüksekova ilçesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi, tıbbi tedavinin yanı sıra psikososyal destekle sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı oluyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren merkez, beslenme, ruh sağlığı, çocuk gelişimi, sosyal hizmet, fiziksel aktivite danışmanlığının yanı sıra tütün ve madde bağımlılığı konularında hizmet veriyor.

Farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde daha bilinir hale gelen merkezdeki Sigara Bırakma Polikliniği'nde de başvurucuların sigarayı bırakması sağlanıyor.

Merkeze gelen danışanlara sigara içmenin sebepleri ve bırakma kararının nasıl alınabileceği, karardan sonra neler yapılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiği, yeniden başlamada yapılan hatalar gibi konularda destek veren uzmanlar, sigara bağımlılarının sağlıklı yaşama adım atmalarına yardım ediyor.

Merkeze 2022'de yaklaşık 30 kişi başvururken, sahadaki taramaların da etkisiyle bu sayı geçen yıldan bu yana sürekli artarak 2 bini aştı.

Merkezde görevli Psikolog Velat Renda, AA muhabirine Sağlıklı Hayat Merkezi'nde vatandaşlara sağlık hizmeti ve psikososyal destek verdiklerini söyledi.

Merkeze başvuranların sayısının her geçen gün arttığını belirten Renda, şöyle konuştu:

"Merkeze 2022'de başvurusunu aldığımız kişi sayısı 29-30 bandındayken şu an üç haneli sayıları buluyoruz. Son 3 ay içinde gerek ilçe merkezinde gerekse de köylerde mobil ekiplerin taramalarıyla bu sayı bine yaklaşmış durumda. Sigara Bırakma Polikliniği'nde 4 hekimimiz, 2 psikolog ve sosyal çalışmacımız bulunuyor. 1, 2 ve 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezlerimizde de bu hizmeti veren hekimlerimiz mevcuttur. Polikliniğimize randevular MHRS üzerinden alınabilir. Onun dışında da merkezimize gelip hiç beklemeden de bu hizmetlerden yararlanılabilir."

"Bu hizmeti ücretsiz sağlıyoruz"

Tedavi süreçleriyle ilgili bilgi veren Renda, hekimlerin gelen kişilerden öncelikle gerekli tahlilleri istediğini ve sonuçlara göre uygun tedavi yöntemlerini belirlediğini anlattı.

Başvurucularda ya ilaç tedavisine başlandığını ya da psikososyal destek verildiğini dile getiren Renda, şunları kaydetti:

"Bu şekilde bir süreç başlar ve devam ettirilir. Bize başvurup ilaç ya da psikososyal destek alanların üç ay süreyle sürekli takibi yapılır. Zorlandıkları anda yeni tedavi yöntemi belirlenir ve süreç bu şekilde ilerler. Bu hizmeti ücretsiz sağlıyoruz. Gelen kişiler ilaçları Sağlık Bakanlığı aracılığıyla bizlerden ücretsiz alabilirler. 2022'de bize danışan sayısı 30'a yakın iken, şu an itibarıyla yani geçen seneden beri danışan, başvuran veya taramalarla ulaştığımız sayı 2 bini aştı. Bu sayı gün geçtikçe artıyor."

Merkezde sağlanan hizmetin daha bilinir hale gelmesinden mutluluk duyduklarını dile getiren Renda, tüm danışanlara yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade etti.