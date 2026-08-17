Anahtarını Unutan Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Hakkari'de, anahtarını unuttuğu evine balkondan girmeye çalıştığı sırada itfaiye merdiveninin sepeti ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitiren Uzman Çavuş Kasım Yurt'un cenazesi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Kasım Yurt (36) için Çatalhöyük Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Yurt'un naaşı, cenaze namazı kılınmasının ardından burada toprağa verildi.

Cenazeye, Uzman Çavuş Kasım Yurt'un ailesi ve yakınları katıldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, dün bir binanın 5. katındaki dairesinin anahtarını evde unutan Yurt, itfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşmaya çalışmış, aracın henüz belirlenemeyen nedenle kayması sonucu merdivenin sepeti ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Yurt, hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA