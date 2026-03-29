Haberler

Dağcılardan tehlike oluşturan kayalar için zorlu mesai

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de, yamaçlardan düşme riski taşıyan kayalar, profesyonel dağcılar tarafından güvenli bir şekilde indiriliyor. Çalışmalar, Yüksekova-Hakkari kara yolunda güvenli geçiş sağlamak amacıyla sürdürülüyor.

Hakkari'de, yamaçlardan kara yoluna düşme tehlikesi bulunan kayalar, profesyonel dağcılar tarafından kontrollü bir şekilde indiriliyor.

Toprak ve kaya düşmeleri nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlandığı Yüksekova-Hakkari kara yolunda Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün çalışmaları sürüyor.

Vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla bölgede görevlendirilen 3 kişilik profesyonel dağcı ekibi, dağların yamacında askıda kalan ve düşme tehlikesi bulunan kayaların oluşturduğu riski ortadan kaldırmak için mesai yapıyor.

Kara yolunun Yeniköprü mevkisinde yamaçlara tırmanan dağcılar, gerekli güvenlik önlemini aldıktan sonra kayaları levye ve krikoyla düşürmeye çalışıyor.

Bölgede güvenli geçişi sağlayan Karayolları ekipleri de yola düşen kaya parçalarını temizliyor.

"Çalışmanın 4 günde tamamlanmasını hedefliyoruz"

Dağcı ekibinde görevli Musa Özer, AA muhabirine, bölgede öncelikle detaylı bir keşif çalışması yaptıklarını söyledi.

Düşme riski olan kaya parçalarını önceden tespit ettiklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Gevşemiş ve risk oluşturan taşları kontrollü şekilde düşürüyoruz. Üç kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Çalışmanın 4 günde tamamlanmasını hedefliyoruz. Bölgede daha önce yoğun yağışlara bağlı heyelanlar meydana geldi. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için riskli taşları temizliyoruz. Şu an risk devam ediyor. Tehlike oluşturabilecek kayalara tek tek müdahale ediyoruz. Taşları düşürdükten sonra Karayolları ekipleri de iş makineleriyle yolu temizliyor."

Kaynak: AA / Ulaş Güven
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

