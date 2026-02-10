Hakkari'de AFAD ve belediye personeline çığda arama kurtarma eğitimi verildi

Hakkari'de AFAD İl Müdürlüğünce arama kurtarma ve itfaiye ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 2-6 Şubat tarihlerinde Mergabütan Kayak Merkezi'nde eğitim ve tatbikat programı düzenlendi.

Programda Van AFAD Müdürlüğü doğada arama kurtarma eğitmenlerince, arama kurtarma ve itfaiye ekiplerine çığ oluşum süreçleri ve risk analizi, arama ve kurtarma faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken temel güvenlik kuralları, çığda kullanılan sondalama yöntemleri ve çeşitleri, teknik cihazlarla arama faaliyetleri ve uygulamalı çalışmalar, çığ bölgesinin güvenliğinin sağlanması, arama ve kurtarma ekipmanlarının doğru, etkin ve güvenli kullanımı konularında bilgi verildi.

Teorik eğitimin ardından katılımcılar, öğrendiklerini, yapılan tatbikatta uygulamalı olarak pekiştirdi.