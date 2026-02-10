Haberler

Hakkari'de AFAD ve belediye personeline çığda arama kurtarma eğitimi verildi

Hakkari'de AFAD ve belediye personeline çığda arama kurtarma eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD İl Müdürlüğü tarafından Hakkari'de arama kurtarma ve itfaiye ekiplerine çığ olaylarında eğitim verildi. Eğitimde çığ riski, güvenlik kuralları ve uygulamalı tatbikat yapıldı.

Hakkari'de AFAD İl Müdürlüğünce arama kurtarma ve itfaiye ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 2-6 Şubat tarihlerinde Mergabütan Kayak Merkezi'nde eğitim ve tatbikat programı düzenlendi.

Programda Van AFAD Müdürlüğü doğada arama kurtarma eğitmenlerince, arama kurtarma ve itfaiye ekiplerine çığ oluşum süreçleri ve risk analizi, arama ve kurtarma faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken temel güvenlik kuralları, çığda kullanılan sondalama yöntemleri ve çeşitleri, teknik cihazlarla arama faaliyetleri ve uygulamalı çalışmalar, çığ bölgesinin güvenliğinin sağlanması, arama ve kurtarma ekipmanlarının doğru, etkin ve güvenli kullanımı konularında bilgi verildi.

Teorik eğitimin ardından katılımcılar, öğrendiklerini, yapılan tatbikatta uygulamalı olarak pekiştirdi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş

Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim

2 ülkenin uykularını kaçıran fotoğraf! Panik gitgide büyüyor
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Herkesi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Temizlik görevlisi, bu görüntülerin ardından işten atıldı
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı

5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 305 şüpheli yakalandı