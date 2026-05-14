Hakkari'de AK Parti İl Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

Hakkari'de AK Parti İl Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, teşkilat çalışmalarında bölgede ilk sıralarda yer aldıklarını söyledi.

Heyelan nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolundaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Kaya, kentte son 41 yılın en fazla kar yağışının gerçekleştiğini, bu nedenle birçok bölgedeki yollarda hasar oluştuğunu anlattı.

Kaya, Van-Hakkari kara yolunda ulaşımın daha rahat sağlanması amacıyla yapımına başlanan ikinci panel köprüde de sona gelindiğini ifade etti.

Hakkari-Van kara yolunun bazı kısımlarında da çalışma yürütüldüğünü dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bütün vatandaşlarımızın özelikle talebi alternatif yoldur. 2023 yılında AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştik. Talimatı üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ekipleri bölgeye baktılar, inceleme yaptılar. İlk etapta Hakkari, Durankaya, Geçitli, Pınarca, Tüzek, Sıcaksu, Yalınca ve Gürpınar'dan geçecek güzergah 2024 yılında kara yolu ağına bağlanmıştır. Bu sene bu güzergahı da sağlam hale getirip, asfaltını dökmek sureti ile bir afet anında kullanılma hazırlayacağız."

İl Koordinatörü Bahattin Yıldız da AK Parti teşkilatları olarak bugüne kadar kente yapılacak hizmetler için gece gündüz mücadele verdiklerini belirtti.

AK Parti teşkilatlarının istişare kültürüyle hareket eden büyük bir dava hareketi olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bizim anlayışımızda meseleler kişilere bağlı değildir, hizmete bağlıdır. Meselemiz makam değildir, sorumluluklarımızdır. Meselemiz bireysel hesaplarımız değildir, milletimize ve memleketimize hizmet etme iradesidir. Hakkari teşkilatlarımız sağ olsun il başkanımızın öncülüğünde bugüne kadar zor şartlar altında çok önemli çalışmalar ortaya koymuştur. Gençliğe ulaşmak, kadınlarımızla daha güçlü bir bağ kurmak, üyelik çalışmalarımızı büyütmek, mahalle ve köy teşkilatlarımızı güçlendirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Gündemlerinde hiçbir zaman kavga ve polemiğin olmadığını ifade eden Yıldız, "Derdimiz Hakkari'dir. İl başkanımız görevine başladığı günden bu yana Hakkari'miz için her platformda sorunları bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmek adına elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Hakkari ile ilgili projesi, düşüncesi olan her platformda gelip iletir, konuşur. Bizler de bunlara destek oluruz." dedi.

Toplantıya AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva ve teşkilat mensupları katıldı.