Hakkari'de JİHA Destekli Operasyonda 253 Kilo Esrar Ele Geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de jandarma tarafından düzenlenen JİHA destekli operasyonda 253 kilo esrar ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklamada, güvenlik güçlerinin uyuşturucuya yönelik operasyonlarının kesintisiz sürdüğü belirtildi.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de jandarma tarafından düzenlenen Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) destekli operasyonda 253 kilo esrar ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan istihbari çalışmalar sonucu JİHA destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda; 253 kilo esrar ele geçirildi ve 1 şüpheli yakalandı. Güvenlik güçlerinin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonların kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.