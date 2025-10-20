Haberler

Hakkari'de 224 Suçlu Yakalandı

Hakkari'de 224 Suçlu Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de asayiş toplantısında, çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 224 kişinin yakalandığı belirtildi. Asayiş olayları genelinde belirgin bir azalma yaşanırken, dolandırıcılık vakalarında artış kaydedildi.

Hakkari'de çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 224 kişi yakalandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda 1-18 Ekim tarihlerinde meydana gelen olayların önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı veriler değerlendirildi.

Buna göre, il genelinde asayiş olayları yüzde 16, kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 8, mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 18, kasten yaralama olayları yüzde 8 ve hırsızlık olayları yüzde 56 azaldı.

Evden hırsızlık olayının yaşanmadığı bu süreçte, kaçakçılık suçlarının ortaya çıkarılmasına yönelik operasyonlar yüzde 43 arttı.

Çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 224 kişi yakalandı.

Ocaktan bu yana meydana gelen asayiş olaylarının da değerlendirildiği toplantıda, 10 aylık süreçte önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı veriler ele alındı.

Bu dönemde asayiş olayları yüzde 8, kasten yaralama olayları yüzde 6 ve hırsızlık olayları yüzde 28 azaldı. Dolandırıcılık suçlarında yüzde 10'luk artış meydan geldi.

Vali Çelik, dolandırıcılık olaylarında ekimde geçen yıla kıyasla yüzde 25'lik artış olduğunu belirterek, vatandaşları, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek tehdit: Yüzde 150'ye çıkarırım
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı iddia edildi

"AK Parti'den teklif aldım" demişti! CHP liderini ziyaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
Louvre Müzesi'nde mücevher soygunu! Değerlerine paha biçilemiyor

Dünyaca ünlü müzede dev soygun! Çaldıkları öyle böyle değil
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.