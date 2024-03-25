Üye Girişi
Haberler

Hakan Tütüncü Kepez Belediyesi çalışanlarına veda etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, başkanlığını yürüttüğü Kepez Belediyesinin çalışanlarına veda etti.

Antalya merkez ve ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdüren Tütüncü, Kepez Belediyesi önünde belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen iftara katıldı.

Tütüncü, yaptığı konuşmada, 15 yıl boyunca her ramazan belediye çalışanlarıyla iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu seferkinin ise bir veda iftarı olduğunu söyledi.

Belediye başkanlığı süresince belediye çalışanlarıyla bir aile olmayı başardıklarını ifade eden Tütüncü, şöyle konuştu:

"Bugün Kepez Belediyesi memurundan işçisine, amirine kadar gerçekten bir olmayı, diri olmayı başarmış bir belediye. Aslında 15 yılın her birinde ömür vesilesi olarak bıraktığımız eserlere, hizmetlere, yaptığımız çalışmalara bakarsanız hepsinin altında kelimenin tam anlamıyla bunu görürsünüz. Şimdi bugün burada sizlerle güzel bir vedayı gerçekleştiriyoruz. Allah izin verirse 31 Mart 2024 itibariyle buradaki görevim sona eriyor. Arkamızda inanılmaz güzel bir Kepez bıraktık. Hem maliyesiyle hem yaptığımız çalışmalarla Türkiye'nin örnek belediyelerinden birini bizden sonra gelecek ekibe Allah'ın izniyle emanet ediyoruz. Herkese nasip olmaz böyle bir emanete sahip olmak. Gerçekten kurumsallaşmasını, A'dan Z'ye tamamlamış bir Kepez Belediyesi bırakıyoruz."

Belediye çalışanlarından helallik istedi

Kendisinden bayrağı devralacak kişinin de bayrağı en iyi şekilde taşıması temennisinde bulunan Tütüncü, 15 yılda oluşturdukları Kepez Belediyesi çatısının altında çokça emek ve gayret ile uykusuz gecelerin olduğunu ifade etti.

Tütüncü, Mart 2024 tarihi itibariyle belediye çalışanlarının maaşlarına 3'er bin lira zam yapma kararı aldıklarını vurgulayarak, en düşük taşeron işçi maaşının 31 bin lira, en düşük kadrolu işçinin maaşının da 46 bin liraya yükseldiğini kaydetti.

Tütüncü, konuşmasının sonunda belediye çalışanlarından helallik istedi.

İftara, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer ve belediye çalışanları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kepez Belediyesi Hakan Tütüncü Antalya Kepez Belediye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 25-26 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Davut Barun kimdir? İYİ Parti Çankırı Şabanözü Belediye Başkan adayı Davut Barun kimdir İzzet Ferikoğlu kimdir? İYİ Parti Çankırı Bayramören Belediye Başkan adayı İzzet Ferikoğlu kimdir Semra Okursoy kimdir? İYİ Parti Çankırı Atkaracalar Belediye Başkan adayı Semra Okursoy kimdir Halil Aydın kimdir? İYİ Parti Çankırı Eldivan Belediye Başkan adayı Halil Aydın kimdir 25-26 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Koray Akkuş kimdir? İYİ Parti Çanakkale Gelibolu Belediye Başkan adayı Koray Akkuş kimdir? Hikmet Erim Özdinçler kimdir? İYİ Parti Çanakkale Ezine Belediye Başkan adayı Hikmet Erim Özdinçler kimdir? Fercan Kodak kimdir? İYİ Parti Çanakkale Eceabat Belediye Başkan adayı Fercan Kodak kimdir? Ali Osman İçen kimdir? İYİ Parti Çanakkale Yenice Belediye Başkan adayı Ali Osman İçen kimdir? Atilla Öztürk kimdir? İYİ Parti Çanakkale Lapseki Belediye Başkan adayı Atilla Öztürk kimdir? Mustafa Kılıç kimdir? İYİ Parti Çanakkale Çan Belediye Başkan adayı Mustafa Kılıç kimdir? Cevdet Çebi kimdir? İYİ Parti Çanakkale Bozcaada Belediye Başkan adayı Cevdet Çebi kimdir? Selçuk Kavaz kimdir? İYİ Parti Çanakkale Biga Belediye Başkan adayı Selçuk Kavaz kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title