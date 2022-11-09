Hakan Şükür'ün konuk edildiği program yayından kaldırıldı: Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını görmezden gelenler bizi linç ediyor

TV5 televizyonunun FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkarmasının yankıları sürerken kanaldan açıklama geldi. Programın yayından kaldırıldığını belirten TV5, Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını hatırlatarak, "Kandil'de yapılan röportajları görmezden gelenlerin bu program üzerinden TV5'i ve camiamızı linç etme çabasını samimi, ahlaki ve vicdani bulmadığımızı da ifade ediyoruz" dedi.

TV5'te Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu 'Düşünme Vakti' programına ABD'de bulunan FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün çıkarılması tepkileri de beraberinde getirmişti. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen TV5 yönetiminin program sunucusu Kayacı'yı işten çıkardığı öne sürülmüştü.

RTÜK KANAL HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI

Yaşananların ardından harekete geçen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Twitter hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" demişti.

PROGRAM YAYINDAN KALDIRILDI

Dikkatlerin çevrildiği TV5 yönetiminden sonunda beklenen açıklama geldi. Kanalın resmi web sitesinden yapılan açıklamada programın yayından kaldırıldığı belirtildi. Hakan Şükür'ün programa Yayın Kurulu'nun bilgisi dışında çıkarıldığını iddia eden TV5 yönetimi, "8 Kasım 2022 tarihli "Düşünme Vakti" programında Yayın Kurulu'nun bilgisi dışında fiili bir durum oluşturularak, söz konusu program gerçekleştirilmiştir. Yayınlanan program hakkında kurum içi titiz bir inceleme başlatılmış olup inceleme sonuçlanana kadar ilgili program yayından kaldırılmıştır" dedi.

OSMAN ÖCALAN'IN TRT'YE ÇIKARILMASINI GÖRMEZDEN GELENLER BİZİ LİNÇ EDİYOR"

Açıklamada manidar ifadelere yer verildi. Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını hatırlatan TV5, bunu görmezden gelenlerin kendilerini linç etmeye çalıştığını savundu. Açıklama şu şekilde devam etti: "Ancak; TV5 Yayın Kurulu olarak Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını, İmralı'dan gelen mektupların yayınlanmasını, çözüm sürecinde Kandil'de yapılan röportajları görmezden gelenlerin bu program üzerinden TV5'i ve camiamızı linç etme çabasını samimi, ahlaki ve vicdani bulmadığımızı da ifade ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."