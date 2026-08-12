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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'ı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'ı Ziyaret Edecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere 13-14 Ağustos'ta Mısır'ı ziyaret edecek. Toplantıda, Şubat ayındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi sonuçları ve üçüncü toplantının hazırlıkları ele alınacak; ayrıca bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere 13-14 Ağustos'ta Mısır'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre toplantı, Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlarının eş başkanlığında kurumlararası formatta gerçekleştirilecek.

Toplantıda, 4 Şubat'ta Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'nın sonuçları ile Türkiye'de yapılması planlanan üçüncü toplantının hazırlıkları ele alınacak.

Fidan'ın ziyareti kapsamında ayrıca ikili gündemdeki konuların yanı sıra bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: ANKA
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