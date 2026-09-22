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Hakan Fidan, New York'ta MIKTA 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

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Hakan Fidan, New York'ta MIKTA 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında New York'ta düzenlenen MIKTA 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın bu toplantıya katıldığı duyuruldu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 30.Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında MIKTA 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı" denildi.

Kaynak: ANKA
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