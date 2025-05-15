Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları ile Antalya'da Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları ile Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında ayrı ayrı bir araya geldi.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımlarda, Fidan'ın, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında, Alman mevkidaşı Wadephul ve İngiliz mevkidaşı Lammy ile Antalya'da yaptığı görüşmelere yer verildi.
Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel