HAK-İŞ, Uluslararası Eşit Ücret Günü dolayısıyla panel düzenledi

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kayıtlı istihdamda kadın ve erkek arasındaki ücret farklılığı Avrupa'nın ve ortalama olarak gelişmiş ülkelerle hemen hemen aynı. Sorun kayıt dışı ve diğer sektörlerdeki kadınların ve erkeklerin arasındaki farkın daha da yükselmiş olmasıdır." dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi tarafından 18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü dolayısıyla Hizmet-İş Sendikası Emek Konukevi'nde "Kayıt Dışılık, Sendikasızlık=Ücret Uçurumu" adlı panel düzenlendi.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Film gösterimi ve HAK-İŞ 50. yıl filminin gösterimiyle başlayan panelin açılışında konuşan Mahmut Arslan, "18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü'nü" de her yıl daha geniş kapsamlı şekilde tartışmaya, konuşmaya ve günün anlamına uygun şekilde yürütmeye devam edeceklerini söyledi.

OECD ortalamasına göre kadın ve erkek arasındaki ücret farkının yüzde 13'le kadınlar aleyhine olduğunu söyleyen Arslan, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği ortalaması da yüzde 12, Türkiye ortalaması da eğer kayıtlı çalışanları dikkate alırsak yüzde 11,5 ama kayıt dışı ve tüm çalışanları esas alırsak orada da yüzde 15'lik bir kadınlar aleyhine fark söz konusu. Kayıtlı istihdamda kadın ve erkek arasındaki ücret farklılığı Avrupa'nın ve ortalama olarak gelişmiş ülkelerle hemen hemen aynı. Sorun kayıt dışı ve diğer sektörlerdeki kadınların erkeklerin arasındaki farkın daha da yükselmiş olmasıdır."

Arslan, sorunun çözümünde sendikalaşmanın kayıt dışı istihdamı ciddi şekilde azalttığını, toplu sözleşme sisteminin ise yalnızca örgütlü veya sendikalı iş yerleriyle sınırlı kalmayıp bütün çalışanları kapsayacak şekilde sektörel düzeyde genişletilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Kadın ve erkek arasındaki ücret eşitsizliğinin giderilmesinde sendikalaşmanın temel araçlardan biri olduğunu belirten Arslan, sendikaların daha güçlü hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de sendikalaşma oranında da zamanla gerileme yaşanmaya başladığını dile getiren Arslan, sendikalaşmanın artırılması ve sendikalı mücadelesinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Kadınların çalışma hayatında daha güçlü şekilde yer alması gerektiğini vurgulayan Mahmut Arslan, ev işçilerinin sendikalı olması, kayıt altına alınması için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Arslan, sendikal hareketin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek 18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü'nün ücret ve sosyal haklar konusunda sorun yaşayan çalışanların taleplerinin gündeme taşınmasını sağlamasını temenni etti.

"Kayıt dışı çalışma varsa sosyal güvencesizlik vardır"

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Sevgi Yağmur Açıkalın da ücret eşitsizliğinin tek başına ortaya çıkan bir sonuç olmadığını söyleyerek "Kayıt dışı çalışma varsa sosyal güvencesizlik vardır. Sendikal örgütlenme yoksa çalışanların pazarlık gücü zayıftır." ifadesini kullandı.

Açıkalın, şeffaf ve objektif ücret politikaları yoksa eşitsizliklerin görünmez hale gelmesinin kolaylaştığını dile getiren Açıkalın, bu sorunun kadınların çalışma hayatındaki konumunu daha kırılgan hale getirdiğini söyledi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Hassan da konuşmasında, eşit değerde işin, eşit ücreti hak ettiğini vurgulayarak dünyada kadınların hala erkeklerden ortalama yüzde 18 daha az kazandığına dikkati çekti.

Hassan, bu oranın arkasında emeğiyle aileleri, işletmeleri, kamu hizmetlerini, toplumları ve ekonomileri ayakta tutan, ancak katkıları hala eşit biçimde değerlendirilmemiş milyonlarca kadının bulunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Uğur Akkoç moderatörlüğünde "Kayıt Dışılık, Sendikasızlık=Ücret Uçurumu" panelinde ILO Kıdemli Proje Koordinatörü Ebru Özberk Anlı, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin Gümrah, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Esen ve TÜHİS Uzmanı Esra Yenidünya konuşmalarıyla devam etti.

Kaynak: AA