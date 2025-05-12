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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması
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İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi adımı ve olumlu gelişmeleri destekliyor, bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi adımı ve olumlu gelişmeleri destekliyor, bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz." dedi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olan terör sorununa karşı uzun yıllardır kararlılıkla sürdürülen mücadelede gelinen aşamanın, milletin huzur ve güvenliği açısından son derece sevindirici olduğunu belirtti.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak "Terörsüz Türkiye" idealine olan inançlarını bir kez daha yinelediklerini vurgulayan Arslan "Terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi adımı ve olumlu gelişmeleri destekliyor, bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde şekillenen ve milletin geniş kesimleri tarafından sahiplenilen bu tarihi sürecin toplumsal barışa, huzura, ülkenin birlik ve beraberliğine katkı sunacağına inandığını aktardı.

Yoğun bir çabanın sonucunda gelinen sürecin hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki bazı odaklar tarafından sekteye uğratılmak istenebileceğine işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Tüm kesimlerin sağduyulu, dikkatli ve sorumlu bir tutumla hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemizin bekasına, milletimizin huzuruna kasteden her türlü terör girişiminin karşısında olmaya; barış, kardeşlik ve demokratik kazanımlar temelinde inşa edilen daha güçlü bir Türkiye'nin yanında yer almaya devam edeceğiz.

Terörden tamamen arınmış bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimize olan inancımız tamdır. Bu vesileyle, vatan savunmasında can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerimize minnettarız. Türkiye'nin barış, birlik ve istikrarı için yapılan tüm çalışmaları destekliyor, 'Terörsüz Türkiye' hedefine bir adım daha yaklaştığımız bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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