HAK-İŞ, 15 Temmuz şehitlerini İstanbul'da kabirleri başında andı

HAK-İŞ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Edirnekapı'daki şehitlikte anma programı düzenledi.

15 Temmuz Şehitliği'nde kabirlerin başında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimini hiçbir zaman unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz gecesi milletin sergilediği eşsiz direnişi, kararlılığı ve demokrasiye sahip çıkma iradesini minnet ve saygıyla anmak üzere şehitlikte olduklarını dile getiren İluk, "15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi, milletimizin demokrasisine bağlılığı sayesinde bertaraf edilmiştir. Bu tarihi direniş, tarihin altın sayfalarına demokrasiye sahip çıkan milletin zaferi olarak geçmiştir." dedi.

İluk, 15 Temmuz gecesi demokrasiye, vatana ve millet iradesine sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin karşısına dikilen 253 vatandaşın şehit düştüğünü, 2 bin 301 kişinin ise gazi olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz şehitlerimiz, gazilerimiz ve milyonlarca vatan evladıyla, tarihi bir direniş gerçekleştirilmiştir. HAK-İŞ Konfederasyonu bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye'nin beka sorununa, geleceğine, millet iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele etmiş, 15 Temmuz gecesi ise ilk sokağa çıkan, canını ortaya koyan bir tutum sergilemiştir."

HAK-İŞ'in demokrasi nöbetlerinin en ön saflarında yer alarak 26 gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanında bu hain yapıya karşı durduğunu belirten İluk, "Sadece darbe karşısında değil, her türlü terör örgütüne ve vesayet girişimine karşı net bir duruş sergilemekteyiz. Konfederasyon olarak Terörsüz Türkiye idealine olan inancımızı bir kez daha vurguluyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi adımı ve olumlu gelişmeleri destekliyoruz." şeklinde konuştu.