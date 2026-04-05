HAK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Bursa'da kutlayacak.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs haftası boyunca Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle emeğin gündemini ülke genelinde güçlü bir şekilde dile getireceklerini belirtti.

Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Bursa'da kutlayacaklarını vurgulayan Arslan, şu bilgileri paylaştı.

"Bu kapsamda, 20 Nisan'da Manisa'da 'Adil Ücret ve Refahın Adil Paylaşımı' başlıklı bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Genel başkan yardımcılarımızın katılımıyla ise 22 Nisan'da Elazığ'da 'Sendikal Örgütlenme ve İş Mevzuatının Güncel Sorunları', 24 Nisan'da Sivas'ta 'Enflasyonla Mücadele ve Vergide Adalet', 27 Nisan'da Adana'da 'Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele' ve 29 Nisan'da Ordu'da 'Emeklilik Sisteminde Yaşanan Aksaklıklar' konularında basın toplantıları gerçekleştireceğiz. 1 Mayıs kutlamamızı, emeğin ve alın terinin şehri Bursa'da saat 11.00'de Gökdere Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Meydanlarda vergide adaletin sağlanmasından, hayat pahalılığı ile mücadeleye, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasından mevsimlik, geçici ve kampanya işçilerinin sorunlarının çözümüne, mutlak iş güvencesi ve adil bir emeklilik sistemine kadar pek çok konuyu gündeme getireceğiz."

Arslan, 1 Mayıs'ta sadece çalışma hayatına ilişkin taleplerin değil, aynı zamanda küresel ölçekte yaşanan insanlık dramlarının da gündeme taşınacağını belirterek, Gazze başta olmak üzere İran ve Lübnan'da sivilleri hedef alan tüm saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. HAK-İŞ'in Bursa'daki 1 Mayıs kutlamalarına, Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu heyeti de katılacak." ifadelerini kullandı.