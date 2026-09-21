Haiti'de Moise'ye suikast şüphelilerinden 18'i ABD'de yargılanacak

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PORT-AU- Karayipler ülkesi Haiti'de, Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye Temmuz 2021'de düzenlenen suikastla bağlantılı 18 şüpheli ABD'de yargılanacak.

Güney Florida Bölgesi Başsavcısı Jason Reding Quinones, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Moise'nin suikastıyla ilgili 30 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğünü, şüphelilerden 18'inin ise yargılanmak üzere ABD'ye teslim edildiğini belirtti.

Sanıkların Florida eyaletinde adalet karşısına çıkarılacağını kaydeden Quinones, bu sürecin??????? Moise'nin suikastından sorumluların hesap vermesi açısından önemli bir aşama olduğunu??????? ifade etti.

Quinones, şüphelilerin kimliğine ilişkin bilgi vermedi.

Haiti Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, davanın ABD'de görülmesi için şüphelilerin ilgili yetkililere teslim edildiği aktarılarak, hukuki sürecin başarılı şekilde sonuçlanması adına Haiti hükümetinin, ABD adli makamlarıyla işbirliğini güçlendirme kararı aldığı vurgulandı.

Eski Haiti Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz 2021'de suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA