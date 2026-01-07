Kamyonla 3 araca çarpıp kaçtı; o anlar kamerada

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu, hızla geri gelerek 3 araca çarpıp, apartmanın bahçesine girdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken, sürücü ise kamyonla kaçtı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Ayvalı Mahallesi Selvi Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen hafriyat kamyonu, rampada henüz belirlenemeyen nedenle hızla geriye doğru hareket etti. Kamyon, önce caddedeki 3 araca, ardından 3 katlı 2 apartmanın bahçe duvarına çarpıp durdu. Apartmanın bahçe duvarı tamamen yıkılırken, bahçedeki ağaçlar da yıkıldı. Yaralananın olmadığı olayda, sürücü araçla kaçtı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı ve kamyon sürücüsünün kaçtığı anlar, anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Araçları zarar gören kişiler, sürücüden şikayetçi oldu.

Otomobili zarar gören Müzeyyen Soner, "Kamyon yukarı yoldan geri geri gelerek binaya giriyor. Aracı buradan sürüklüyor ve 2 tane sıfır aracı pert ediyor. Olaydan sonra ilk çıkan benim. Komşularım genelde gürültüye değil de benim çığlıklarıma çıktılar. Çok üzgünüz. Keşke kaçmamış olsaydı. Yani kaza ama yani kaza demeyi de çok doğru bulmuyorum. Biraz da sorumluluk, madde etkisinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü freni patlamış olsaydı, tekrar hareket edip o hızla kaçabileceğini düşünmüyorum. 30-40 kamyon geçiyordu buradan, olaydan haberdar olan kamyoncu arkadaşların bir tanesi bile geçmedi. Her ne kadar zararımız karşılanacak da olsa çok üzüntü verici bir olay. Arabalarımızla bizim duygusal bir bağımız da var. Allah'tan cana gelmedi" dedi.

'DEPREM OLDU ZANNETTİM'

Caddede yaşayan Cemile Ensonra ise "Ben deprem oldu zannettim. Kalktım baktım kamyon var. Bağırdık çağırdık ama gaza bastı kaçtı. Sonra komşular çıktı ama kimse kalmadı. Çok korktum, kendime gelemedim" ifadelerini kullandı.

'3 MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR'

Kerem Soner ise "Arabam zarar gördü. Komşunun daha dün bayiden çıkardığı sıfır aracı zarar gördü. Bir de annemin yine sıfır yaklaşık 5 bin kilometredeki kendi aracı zarar gördü. Hala kamyonun plakasını arıyoruz ama bulamıyoruz. Hafriyat kamyonu çarpmış, zaten yüklü şekilde de binamıza kadar da girmiş. Kimseyi bulamıyoruz. Bizim yaklaşık 3 milyon lira kadar zararımız var. Bina zararını saymıyorum. Maalesef arabadan inmiş. 2 dakika yaklaşık burada kalmış, sonra da kaçmış. Hepimizin kaskosu, sigortası var ama değer kaybı vesaire, uzun bir süreç. Onlarla uğraşmak da gerekiyor. Belediyeye ait değil, taşeron firma onu biliyoruz ama hangi firma olduğunu bilmiyoruz. Arabam hatasızdı, benim arabamı da mahvetti" diye konuştu.