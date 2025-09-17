Hafızlık Yarışmasında Ladik Bolat Mahallesi Yatılı Kız Kur'an Kursu Birinci Oldu

Ladik Bolat Mahallesi Yatılı Kız Kur'an Kursu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığınca hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasında düzenlenen "Hafızlık Yarışması"nda il finalinde birinci çıkardı.

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır başkanlığında İl Müftülük binasında gerçekleştirilen, kız ve erkek kategorisinde ayrı ayrı düzenlenen hafızlık yarışmasında kızlarda Ladik Bolat Mahallesi Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Burcu İlbay birinci oldu.

İlbay, Giresun'da yapılacak bölge finalinde Samsun'u temsil edecek.