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Hafik'te esnaf ve vatandaşlara telefon dolandırıcılığına karşı broşür dağıtıldı

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Hafik İlçe Emniyet Amirliği, esnaf ve vatandaşlara telefon dolandırıcılığına karşı broşür dağıttı. Broşürde polis veya savcı senaryolarına dikkat çekilirken, hiçbir kamu görevlisinin telefonda para ya da altın istemeyeceği ve şüphelerin 112'ye bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Hafik İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, esnafı ve vatandaşları hedef alan telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirme çalışması yürüterek broşür dağıttı.

Hazırlanan broşürde, kötü niyetli kişilerin kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp "hesabınız ve kimlik bilgileriniz çalındı" ya da "hesabınız terör örgütünce ele geçirildi" gibi korku ve panik yaratıcı senaryolar ürettiği vurgulandı.

Hiçbir kamu görevlisinin telefonda vatandaşlardan kesinlikle para veya altın istemeyeceğinin altı çizilen broşürde, bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması, dolandırıcılık şüphesi taşıyan durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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