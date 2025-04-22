Hacizli Otomobil Çöp Konteynerinin Yanında Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde hacizli ve yakalama kaydı bulunan otomobil, çöp konteynerinin yanına atılmış halde bulundu.

Kürüş Mahallesi Sanayi mevkinde 07 FPB 87 plakalı eski model otomobilin konteyner yanına terk edildiği görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ve vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Ekiplerin yaptığı incelemede konteyner yanına atıl vaziyette bırakılan otomobilin motor parçalarının söküldüğü belirlendi.

Plaka sorgulamasında aracın hacizli, arama ve yakalama kaydı olduğunu tespit eden ekipler, çekici çağırarak otomobili yediemin otopark görevlilerine teslim etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan nostalji meraklılarının yakından tanıdığı otomobilin çöpe atılması şaşkınlığa neden oldu.