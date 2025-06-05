Hacı Adayları Cebel-i Rahme'de Yoğunluk Yaşatıyor

Hacı adaylarının ziyareti dolayısıyla Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de (Rahmet Tepesi) yoğunluk yaşanıyor.

Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine dün akşamdan itibaren ulaşan ve geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçiren hacı adayları, sabah namazını da burada kıldı. Namazın ardından Türk hacıların bulunduğu kafilede Diyanet İşleri Başkanlığının irşat programı başladı.

İrşat programını hacı adayları bulundukları çadırlara kurulan ses sistemi yardımıyla takip edebiliyor.

Arafat bölgesindeki bazı hacı adayları ise Cebel-i Rahme'ye çıkarak dua ediyor. Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı bölgede Cebel-i Rahme çevresinde yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan, bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe duası yapacak.

Akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılacak hacı adayları, daha sonra Müzdelife'ye geçecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" kılacak hacı adayları, Müzdelife vakfesini yapacak.

Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayacak hacı adayları, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek.

Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, "Büyük şeytana" 7 taş atacak. Hacı adayları şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacak, ilk fırsatta farz olan ziyaret tavafı ve haccın sa'yını ifa edecekler. Böylece hac farizasını tamamlamış olacaklar.

Hacılar, bayramın ikinci ve üçüncü günü yine aynı bölgede sırasıyla "küçük, orta ve büyük" şeytana 7'şer taş atacak.

Hacılardan daha önce gitmeyenler, Medine'ye giderek ibadet ve ziyaretlerini burada sürdürecek. Mekke'den ayrılacak olan hacılar ise yapacakları veda tavafıyla Kabe'ye ve şehre veda edecek.