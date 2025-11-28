Hacettepe Üniversitesi Öğrencileri Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni Ziyaret Etti

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahası, Hacettepe Üniversitesi'nden öğrenci gruplarını ağırladı. Ziyaretler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlendi.

Ziyaretler sırasında öğrenciler, nükleer güç santralinin nükleer teknolojilerin çevreyle etkileşimi, çok seviyeli güvenlik sistemleri ve NGS'de elektrik üretimi prensipleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Ziyaret programı, Akkuyu NGS projesinin uygulama süreci, Türk vatandaşlarının Rus teknik üniversitelerinde garantili Akkuyu Nükleer istihdamı ile yüksek lisans eğitimi, aday seçim prensipleri ve projede istihdam olanakları hakkında sunumları kapsıyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Akkuyu NGS'nin inşaat ve ekipmanların devreye alınması çalışmalarına paralel olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili bakanlıklarıyla koordinasyon içinde kariyer yönlendirme etkinlikleri düzenliyoruz. Hacettepe Üniversitesi, Türkiye'de nükleer enerji alanında mühendis yetiştirmeye başlayan ilk üniversitelerden biridir. Ekibimizde nükleer bilimleri kendi ülkelerinde okumaya başlayıp ardından Rusya'daki teknik üniversitelerde eğitimlerine devam eden bu üniversiteden çok sayıda mezun bulunuyor. Bu nedenle, Hacettepe öğrencilerini sahada ağırlamak, proje ve önde gelen Rus nükleer teknolojileri hakkında açıkça bilgi vermek ve onlara nükleer sektörde mesleki gelişim fırsatları sunmak bizim için özellikle önemli. Akkuyu NGS ziyaretinin öğrencilere başarılı bir eğitim ve sonraki mesleki faaliyetleri için bir motivasyon kaynağı olmasını umuyorum."

Sahadaki gezi sırasında öğrenciler, Akkuyu NGS'nin eğitim ve tatbikat merkezini de ziyaret etme fırsatı buldu. NGS operatörlerinin güç ünitesinde çalışmaya başlamadan önce zorunlu eğitim kursunu aldığı tam kapsamlı ünite kontrol paneli simülatörü odasına giren öğrenciler, Akkuyu Nükleer uzmanlarından simülatördeki nükleer santral operatörlerinin eğitim süreci, operatörlerin çalışma izni prosedürü, işletme personelinin sürekli yeniden eğitimi ve niteliklerinin artırılması hakkında detaylı bilgi aldı. Gezi, deniz seviyesinden 200 metre yükseklikte bulunan gözlem noktasına yapılan ziyaretle sona erdi.

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, gezinin ardından Akkuyu NGS ziyaretine ilişkin izlenimlerini paylaştı.

Nükleer Enerji Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Zehra Nur Şirin, "Bir nükleer santral projesinin nasıl uygulandığını ilk kez gördüm. Özellikle sahayı kendi gözlerimle görmek ve NGS operatörlerinin projede ne kadar önemli görevler üstlendiğini anlamak çok değerliydi" dedi.

Nükleer Enerji Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Gizem Aktar ise "Akkuyu Nükleer çalışanlarına şeffaflıkları, nükleer santral sistemleri hakkında verdikleri ilginç bilgiler ve sorularımıza verdikleri ayrıntılı cevaplar için teşekkür etmek istiyorum. Projenin sadece teknolojik yönü hakkında bilgi almak değil, aynı zamanda NGS'nin çalışmasını sağlayacak uzmanlarla da konuşmak bizim için önemliydi. Bu ziyaret, eğitimime devam etme ve geleceğimi nükleer enerji ile ilişkilendirme konusunda bana ek motivasyon verdi" diye konuştu.