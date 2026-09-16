???: ????? ???? ???????? ????? ??? ??? ?????? ??????? ?????? (????)
???? ??????? ?????? ???????? ???? ?????? ????????..
?????/ ???? ??? ?????/ ????????
??? ?????? ???????? ????? ???? ????????? ?? ??? ????? "???? ???????? ?????" ?? ??????? ????? ???? ???? ????????? ??????????? ???? ?????? ?? ???? ?????.
??? ??? ???? ??????? ??? ???? ?????? ???????? ???? ??????? ???? ???? ????? ?????? ???? ?????? ??? ????? ???? ???? ???? ?????? ????? ???? ????? ????? ?????? ????? ??? ?????? ????? ???????.
???? ???? ??????? ?????????? ??? ??? ???? ????? ?????? ?? ????? ??? ??????? ?? ????? ??? ??????? ?????? ???? ?? ??????? ?"???? ???????? ????? ?? ??? ????? ???? ??????? ??????? ??????? ??????? ??? ?????? ??? ?????".
???? ??? ??? "?? ??? ??????" ????????? ??????????? ??? ????? "????" ?? ???? ?????.
????? ??? ?? ????????? ?????????? ????? ?????? ???? ?? ??? ?????? ??????? ?????????? ??????? ???????? ??????? ??? ????? ??????? ??? ??????? ????????? ??????? ???.
????? ??? ?? ????? ???? ????? ??????? ????????? ??? ???? ?????????? ???? ??????? ???????? ??????? ?????????? ??????? ???????? ?? ???? ??????.
????? ??? ?? ??? ????? ????? ???? ??? ?? ?????? ???? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ??????? ?????? ???? ????? ???? ????? ??????? ???? ??????? ????? (?? ????? ????? ???).
??? ??? ????? ???????? ??? ??? ??? ?? ??? ??????? "??????" ????? ???? ??????? ??? ????? ?? ??????? ????? ??????? ???????? ??? ???????? ????? ??????? ?? ????? "?? ????? ????" ???? ???????.
???? ??? ???? ????? ??? ?????? ???? ??? ?????? ?????????? ????? ??? ???? ????? ????? ????? ????? ??????? ?? ??????? ??????? ?????? ??????? ?????? ???????? ?????????? ??? ???? ????? "?????? ?????? ?????? ???????????".
??? ??? ??? ??????? ???? ????? ??? ?????? ???? ????????? ???????? ???? ??????? ??????????? ???????? ?????? ????? ?????????? ??? ??????.
??? ??? ??? ?? ??????? "?? ????? ???????? ???? ?????? ???? ?? ??????? ????? ?? ??????? ??????".
????? ?? ????? ????????? ???? ?????? ??????? ?? ??????? ????????? ???????? ???? ?????? ????? ??????? ???? ????? ???????? ????? ??? "????? ???? ?????? ?? ???????".
??? 26 ?????/ ?????? ??????? ??? ????? ???????? ?? ?????? "????? ????" ?????? ???????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????????? ?? ???? ????? ???????? ?? ?????? ????? ????????? ???? ????? ??????? ??????? ??? ????? ????? ??????? ???????? ????????.
????? ??????? ????? ?? ???? ?????? ????? ??? ???? ????? ??? ??????? ??? ????? ??? ???? 2023 ?2024? ???? ???? ???? ???????? ???? ??????? ????????? ???? ??????? ??????.
????? ????? ??????? ??? ????? ??????? ??????? ?? ????? "?????????"? ??? ??? ????? ????? ??? ???? ???? ?? ????? ?????? ?? ?????? ??? ?????? ???? ????? ???????.
??? ??? ????????? ???????? ????????? ?????? ??? ??????? ????? ????? ???????? ??? ??????? ??? ?????? ???????? ??? ?? ??? ?????? ??? "?????? ????????? ????????" ???? ????????.
?????? ????? "?????????" ?????? ????? ??????? ??? ???? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?? ?????? ????????.
??? ???? ?????? ??? ???? ?????? ???????? ????? ???? ?? ?????? ????? ?? ??? ?????? ???? "?????????"? ????? ????? ??????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????? ????????? ?????? ??? ?????? ??????? ???????? ??? ???? ?????? ????? ???? ????.
??? ??? ???? ??????? ?????????? ??????????? ???????? ??? ?????? ????? ??? ?? ???????? ???? ????? ?????? ???? ?? ???? ???? ????? ?????? ?????? ?? ??????? "?? ?????? ??? ??????".
?? ????? ??? ?????? ??? ????? ??? ?????? ??? ????? ??????? ????? ??? ?? ?????? ????? ?? ????????? ??????? ??? ????? ???? ????? ????? ?? "?????????" ??? ?????? ??????.
???? ?? ????? "???? ???????? ??? ????? ?? ????? ????? ?? ????? ?? ??? ?????? ????? ????????? ?? ????? ????? ???????"? ????? ???? ?????? ?? ??? ??????? ???????? ???? ?? ???? ?? ????? ??? ????? ?? ??? ?????.
??? ?????? ????? ??? ???? ????? ?????? ???? ?? ?????? ???????? ??????? ?? ????? ????????? ???? ????? ?? ?????? ???? ????? ??????? ????? ??? ????? ?? ??? ?????? ???? "?????????".
???? ????????? ?????????? ??? ?????? ????????? ??????? ??? ????? ???????? ????????? ??? ???? ?? ??? ????????? ?????????? ??????? ?? ???? ?????.