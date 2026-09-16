Haberler

???: ????? ???? ???????? ????? ??? ??? ?????? ??????? ?????? (????)

???: ????? ???? ???????? ????? ??? ??? ?????? ??????? ?????? (????)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

???? ??????? ?????? ???????? ???? ?????? ????????..

?????/ ???? ??? ?????/ ????????

??? ?????? ???????? ????? ???? ????????? ?? ??? ????? "???? ???????? ?????" ?? ??????? ????? ???? ???? ????????? ??????????? ???? ?????? ?? ???? ?????.

??? ??? ???? ??????? ??? ???? ?????? ???????? ???? ??????? ???? ???? ????? ?????? ???? ?????? ??? ????? ???? ???? ???? ?????? ????? ???? ????? ????? ?????? ????? ??? ?????? ????? ???????.

???? ???? ??????? ?????????? ??? ??? ???? ????? ?????? ?? ????? ??? ??????? ?? ????? ??? ??????? ?????? ???? ?? ??????? ?"???? ???????? ????? ?? ??? ????? ???? ??????? ??????? ??????? ??????? ??? ?????? ??? ?????".

???? ??? ??? "?? ??? ??????" ????????? ??????????? ??? ????? "????" ?? ???? ?????.

????? ??? ?? ????????? ?????????? ????? ?????? ???? ?? ??? ?????? ??????? ?????????? ??????? ???????? ??????? ??? ????? ??????? ??? ??????? ????????? ??????? ???.

????? ??? ?? ????? ???? ????? ??????? ????????? ??? ???? ?????????? ???? ??????? ???????? ??????? ?????????? ??????? ???????? ?? ???? ??????.

????? ??? ?? ??? ????? ????? ???? ??? ?? ?????? ???? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ??????? ?????? ???? ????? ???? ????? ??????? ???? ??????? ????? (?? ????? ????? ???).

??? ??? ????? ???????? ??? ??? ??? ?? ??? ??????? "??????" ????? ???? ??????? ??? ????? ?? ??????? ????? ??????? ???????? ??? ???????? ????? ??????? ?? ????? "?? ????? ????" ???? ???????.

???? ??? ???? ????? ??? ?????? ???? ??? ?????? ?????????? ????? ??? ???? ????? ????? ????? ????? ??????? ?? ??????? ??????? ?????? ??????? ?????? ???????? ?????????? ??? ???? ????? "?????? ?????? ?????? ???????????".

??? ??? ??? ??????? ???? ????? ??? ?????? ???? ????????? ???????? ???? ??????? ??????????? ???????? ?????? ????? ?????????? ??? ??????.

??? ??? ??? ?? ??????? "?? ????? ???????? ???? ?????? ???? ?? ??????? ????? ?? ??????? ??????".

????? ?? ????? ????????? ???? ?????? ??????? ?? ??????? ????????? ???????? ???? ?????? ????? ??????? ???? ????? ???????? ????? ??? "????? ???? ?????? ?? ???????".

??? 26 ?????/ ?????? ??????? ??? ????? ???????? ?? ?????? "????? ????" ?????? ???????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????????? ?? ???? ????? ???????? ?? ?????? ????? ????????? ???? ????? ??????? ??????? ??? ????? ????? ??????? ???????? ????????.

????? ??????? ????? ?? ???? ?????? ????? ??? ???? ????? ??? ??????? ??? ????? ??? ???? 2023 ?2024? ???? ???? ???? ???????? ???? ??????? ????????? ???? ??????? ??????.

????? ????? ??????? ??? ????? ??????? ??????? ?? ????? "?????????"? ??? ??? ????? ????? ??? ???? ???? ?? ????? ?????? ?? ?????? ??? ?????? ???? ????? ???????.

??? ??? ????????? ???????? ????????? ?????? ??? ??????? ????? ????? ???????? ??? ??????? ??? ?????? ???????? ??? ?? ??? ?????? ??? "?????? ????????? ????????" ???? ????????.

?????? ????? "?????????" ?????? ????? ??????? ??? ???? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?? ?????? ????????.

??? ???? ?????? ??? ???? ?????? ???????? ????? ???? ?? ?????? ????? ?? ??? ?????? ???? "?????????"? ????? ????? ??????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????? ????????? ?????? ??? ?????? ??????? ???????? ??? ???? ?????? ????? ???? ????.

??? ??? ???? ??????? ?????????? ??????????? ???????? ??? ?????? ????? ??? ?? ???????? ???? ????? ?????? ???? ?? ???? ???? ????? ?????? ?????? ?? ??????? "?? ?????? ??? ??????".

?? ????? ??? ?????? ??? ????? ??? ?????? ??? ????? ??????? ????? ??? ?? ?????? ????? ?? ????????? ??????? ??? ????? ???? ????? ????? ?? "?????????" ??? ?????? ??????.

???? ?? ????? "???? ???????? ??? ????? ?? ????? ????? ?? ????? ?? ??? ?????? ????? ????????? ?? ????? ????? ???????"? ????? ???? ?????? ?? ??? ??????? ???????? ???? ?? ???? ?? ????? ??? ????? ?? ??? ?????.

??? ?????? ????? ??? ???? ????? ?????? ???? ?? ?????? ???????? ??????? ?? ????? ????????? ???? ????? ?? ?????? ???? ????? ??????? ????? ??? ????? ?? ??? ?????? ???? "?????????".

???? ????????? ?????????? ??? ?????? ????????? ??????? ??? ????? ???????? ????????? ??? ???? ?? ??? ????????? ?????????? ??????? ?? ???? ?????.

Kaynak: AA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonu! Tabanca ve tüfeklerle birlikte 9 şüpheli gözaltına alındı

Masaya dizilenler şaşırttı! Kırşehir'de 9 kişi gözaltına alındı
İskenderun'da balıkçılar 5 aylık aranın ardından 'Vira Bismillah' deyip Akdeniz'e açıldı

5 aylık aranın ardından denize açıldılar! Rakam gurur verdi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Selahattin Günday ikinci kez tutuklandı

Kozinoğlu soruşturmasında ünlü gazeteci için ikinci tutuklama
Sakarya'da yangında dumandan etkilenen kediye kalp masajı yapıldı, kurtarılamadı

Yangında mahsur kalan kediye kalp masajı böyle yapıldı
Hindistan'da yine mide kaldıran manzara! Dükkana giren ekipler gördüklerine inanamadı

Gıda denetiminde mide bulandı! Yakalanmasa halka yedireceklerdi
Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi

Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi
İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak

İngiltere'den dikkat çeken "Venezuela" kararı