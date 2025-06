Güzellik Uzmanından Kadınlara Kış ve Yaz Bakım Önerileri

Güzellik uzmanından kadınlara yaz önerileri

BURSA - Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği Başkanı Nurdan Demirci, kışın kullanılan kremlerin yazın kesinlikle cilde sürülmemesini, gece yatarken makyajın temizlenmesi ve her görülen ürünün kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Demirci, 2018'de kurulan derneklerinin 500 üyeye sahip olduğunu belirterek, üyelerinin gelişimi için zaman zaman ücretsiz eğitim ve seminerler düzenlediklerini anlattı.

Üyelerinin bir kısmının güzellik salonu sahibi bir bölümünün de sektörde çalışan, mesleki olarak güzellik uzmanı sıfatı taşıyan kişilerden oluştuğunu dile getiren Demirci, "İlçelerde de güzellik salonlar ve üyelerimiz mevcut. Bursa'da 570 güzellik salonu ve bin uzman bulunuyor. 2025 yılının ilk eğitim seminerini yaptık. Diksiyon, hukuki haklar, satış, pazarlama teknikleri ve sektör yeniliklerinin eğitimleri veriliyor." dedi.

Kadınların zaten hep güzel olduğunu, güzellik uzmanlarının da bu güzelliği taçlandırdığını anlatan Demirci, şöyle konuştu:

"Sektör büyümeye çok açık. Sektör için nitelikli eleman da yetiştiriyoruz. Her kadın cildinin pırıl pırıl olmasını, ojesinin, rujunun iyi olmasını istiyor. Kadınlar, uzmanlar dışında kimseye itibar etmesin. Eczane kanalları ve nitelikli kurumlar dışında ürün almasınlar. Sahte ürünler de çok var piyasada. Bunlarla kendinize, cildinize zarar da verebilirsiniz. Her mevsim kullanılmayan ürünler de mevcut. Sosyal medyada meşhur oldu diye bir ürünü alıp sizin kışın döneminde kullanılan ürünü yazın kullanmanız cildinizde yanıklara lekelere yol açabilir. Sosyal medyada gördüğünüz her ürünü uzmana danışmadan kulanmayın."

-Kırsal kesimden de talep giderek artıyor

Alım gücü arttıkça talebin ve tüketimin arttığına dikkati çeken Demirci, "Her kadın ulaşabilmek istiyor. Kırsaldan da talepler giderek artıyor. Kırsalı merkezi fark etmiyor her kadın güzel görünmek istiyor. Aylık 500 lira ayırarak da kişisel bakım yapabilirsiniz ya da yanına bol sıfırlar ekleyerek de yapabilirsiniz." dedi.

Cildi ve güzelliği korumanın diç fırçalamak gibi olduğunu vurgulayan Demirci, şunları söyledi:

"Yazın güneş kremi kullanın, yüzünüzü temizlemeden makyaıj temizlemeden yatmayın. Kişinin cildini tanıması gerekiyor. Bir uzmanın fikri alınması gerekiyor. bBuna göre ürün seçimi yapılmalı. Aksi halde büyük hasarlar verebilir. İyi yapacağım derken büyük hasarlarla zarar göreilirsiniz. Kış döneminde sosya medyada retinol ve C vitamini kullanımı yaygınlaştı, çok da talep gördü alındı ve tüketildi. İnanılmaz tanıtımlar yapıldı bu ürünlere. Retinol ve C vitamini yaz aylarında kulanılması doğru değil. Cildimize beklenmedik zararlar verebilir, lekeler, yanıklar oluşturabilir."

"Cildimizde istemiyorsak, cildimizin yaşlanmasını istemiyorsak güneş kremi kullanmalı ve 2 saatte bir yenilemeliyiz" diyen Demirci, "Cilt uyurken kendini yeniler. Gece bakımınıza uygun bir süreci yönetirseniz daha iyi olabilir aksi halde gün içindeki havadaki toz, ezgoz ve bakterilerin yapıştığı makyajla uyursanız çok iyi olmaz. Kötü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Denizde makaj yapmak tüketici için çok zorlu bir süreç. Bunun için kalıcı makyaj uygulamaları var. Sahilde makyaj yenilemek kadın için gereğinden fazla emek harcatıyor." ifadesini kullandı.