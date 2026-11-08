Güvenlik güçleri Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakaladı

Güvenlik güçleri Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan 18 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde yakalanan 9 kişi ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 18 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 9 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA