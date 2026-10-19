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Güvenlik güçleri Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmeni yakaladı

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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan 11 göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde yakalanan 6 göçmen ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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