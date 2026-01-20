Görevli olduğu üniversitede öğrencilerden etkilenip, çocukluk hayali gazetecilik okuyor

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesindeki hafif raylı sistem (tramvay) istasyonlarından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) durağında güvenlik personeli Bekir Akgüneş (34), kampüsteki öğrencilerden etkilenerek çocukluk hayali olan gazetecilik bölümünü okumaya karar verdi. 4'üncü sınıf öğrencisi olan Akgüneş, "Hedefim olan yüksek lisans eğitimini de tamamlayacağım ve doktora yapacağım. İnşallah öğretim görevlisi olacağım" dedi.

ERÜ tramvay durağında güvenlik personeli olarak görev yapan Bekir Akgüneş, kampüsteki öğrencilerden etkilenerek çocukluk hayali olan gazetecilik bölümünü okumaya karar verdi. 2022 yılında üniversite sınavına girip, ilk tercihini ERÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü yazan ve başka tercih yapmayan 4'üncü sınıf öğrencisi Akgüneş, mezun olup, akademisyen olmak istediğini söyledi.

'SEVEREK OKUYORUM'

Akgüneş, "Çocukken gazetecilik okumak benim hayalimdi. Hayalimi geç de olsa gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Severek okuyorum. Yasama, yürütme, yargıdan sonra bildiğiniz üzere en büyük güç, medya olduğu için bu bölümü okuyorum. Sınıfta arkadaşlarım bende ki bu azmi görünce benim için motivasyon oluyor. Hatta onlara söylüyorum. 'Okul bitmesine yakın okulu bırakmayın, yüksek lisans yapın, İngilizce kursuna yazılın' diyorum" dedi.

'ÜNİVERSİTE OKUMANIN GURURUNU YAŞIYORUM'

İş arkadaşlarının eğitimi için kendisine destek verdiğini belirten Bekir Akgüneş, "İş arkadaşlarım da okumama gayet güzel yaklaşıyorlar. Tebrik ediyorlar, 'Helal olsun' şeklinde cümleler kullanıyorlar. Sağ olsunlar. Çevremdeki yöneticiler, arkadaşlarım ve ailem olsun sonuna kadar beni destekliyorlar. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nde hem çalışıp hem de üniversite okumanın gururunu yaşıyorum. Ben de bu desteği boşa çıkarmamak için İngilizce kursuna yazıldım. Hedefim olan yüksek lisans eğitimini de tamamlayacağım ve doktora yapacağım. İnşallah öğretim görevlisi olacağım. Çocukluk hayalim olan gazetecilik bölümünü bitirip, aynı zamanda doktora yapıp sektöre daima Atatürk'ün izinde gazeteciler yetiştirmek için hoca olmak istiyorum. Bazen iş ve okul arasında kaldığım oluyor. Ama yine de herkes tarafından olumlu tepkiler aldığım ve kendime yöneldiğim için çok da zor olduğunu söyleyemem. Gayet iyi bir şekilde ilerliyorum" diye konuştu.

'BENİ DURAKLARDA GÖRDÜKLERİ ZAMAN ÇOK ŞAŞIRIYORLAR'

Güvenlik görevlisi olduğu durakta bazen sınıf arkadaşlarının görerek şaşırdığını da anlatan Akgüneş, "Derslerin bazen beni zorladığını söyleyebilirim. Çünkü görev aldığım Ulaşım A.Ş.'de tramvayda güvenlik personeliyim. İnsanların öncelikle can güvenliğini sağladığımız için bazen ders çalışmak da zor oluyor. Eve gittiğimiz zaman her şekilde dersimizi çalışıyoruz. Tramvayda güvenlik personeli olduğum için ben durakta görev aldığımda üniversiteden sınıf arkadaşlarım, alt sınıfta olan arkadaşlarım olsun beni duraklarda gördükleri zaman çok şaşırıyorlar. 'Sen bizim okulda değil miydin?' diye soruyorlar. Ben de 'Evet' diyorum. Sonra arkadaşlığımız olumlu bir şekilde ilerliyor. Daha sonra beraber ders çalışıyoruz. Arkadaşlıklarım bu şekilde ilerliyor" dedi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,