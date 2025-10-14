Güvenlik Görevlisi, Tramvayı Fark Etmeyen Yolcuyu Kurtardı

KAYSERİ'de, durakta tramvayı fark etmeyip karşıya geçmeye çalışan yolcu, güvenlik görevlisi sayesinde son anda kurtuldu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı tramvay durağında meydana geldi. Kulağında kulaklık, tramvayı fark etmeyip yolun karşısına geçmeye çalışan kadın yolcuyu güvenlik görevlisi kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın kendisini kurtaran güvenlik görevlisinden özür dilediği duyuldu.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım A.Ş., "Bugün sabah saatlerinde raylı sistem hattımızda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen bir yolcumuz, karşıya geçmek isterken güvenlik personelimizin dikkati sayesinde olası bir kazadan son anda kurtuldu. Bu olay hepimiz için önemli bir hatırlatma. Güvenlik görevlisi arkadaşımıza dikkatli davranışı için teşekkür ediyoruz. Ancak asıl dikkat etmemiz gereken konu tüm yolcularımızın raylı sistem hatlarında daha dikkatli olmasıdır. Lütfen yaya geçitlerini kullanın. Karşıya geçerken iki yönü de kontrol edin. Kulaklık takılıyken çevresel sesleri duyamayacağınızı unutmayın" ifadelerine yer verdi.