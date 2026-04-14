BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da müzakerelere devam edilmesi çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyada uluslararası hukuka saygının ayaklar altına alındığını belirterek, ABD/İsrail- İran Savaşı için müzakerelere ciddi olarak yeniden devam edilmesi çağrısında bulundu.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Dünyanın dört bir yanında, özellikle Orta Doğu'da, uluslararası hukuka saygının ayaklar altına alındığını belirten Genel Sekreter, güç kullanımına ilişkin kuralların göz ardı edildiğini, sivillerin dayanılmaz zararlara uğratılarak insani yükümlülüklerin hiçe sayıldığını söyledi.

Guterres, "Uluslararası hukuka yönelik bu topyekun saldırının sonuçları var. Hukuksuzluk kaosa ve yıkıma yol açar, acıyı körükler. Uluslararası hukuktan geri çekilme değil, tam tersine onu yeniden teyit etme zamanıdır." dedi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 80. yıl dönümünü kutlamak üzere bu hafta sonu Lahey'e gideceğini belirten Guterres, ziyaretinin BM'nin kurum ve ilkelerinin arkasında güçlü şekilde durulduğuna dair bir mesaj niteliği taşıyacağını söyledi.

"Bu krize askeri bir çözüm yok"

Guterres, "Uluslararası hukuk olmadan istikrarsızlık yayılır, güvensizlik derinleşir ve çatışmalar kontrolden çıkar. Bu her yerde geçerlidir ve Orta Doğu'daki çatışma için acilen geçerlidir." diye konuştu.

ABD/İsrail- İran Savaşı için "bu krize askeri bir çözüm yok" diyen Genel Sekreter, ateşkesin korunarak müzakerelere ciddi şekilde yeniden başlanması çağrısında bulundu.

Guterres, Hürmüz Boğazı da dahil olmak üzere uluslararası seyrüsefer hakları ve özgürlüklerine tüm taraflarca saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ölçülü davranma ve sorumluluk alma zamanıdır. Tırmanma yerine diplomasi zamanıdır. Uluslararası hukuka yeniden bağlılık gösterme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

"Uzun süreli bir sorunun ilk görüşmede çözülmesini beklemek gerçekçi olmaz"

ABD ile İran arasında Pakistan'da görüşmelerin devam etmesiyle ilgili haberler üzerine bir soruya Guterres, "Bu görüşmelerin devam etmesinin çok önemli olduğunu söylemeliyim. Böylesine karmaşık, uzun süreli bir sorunun ilk görüşmede çözülmesini beklemek de gerçekçi olmazdı diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, görüşmeler sürerken ateşkesin de devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Lübnan ve İsrail arasında ABD'de devam eden görüşmeler hakkında da Genel Sekreter, "Bugünkü görüşmelerin tüm sorunları çözeceğini kimsenin beklediğini sanmıyorum, ancak bu görüşmelerin, aktörlerin bugüne kadar faaliyetlerini geliştirme biçiminde bir değişikliğe yol açacak koşulları yaratması çok önemli olacaktır diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Guterres, "Gerçek şu ki, Hizbullah ve İsrail her zaman Lübnan hükümetini istikrarsızlaştırmak için birbirlerine yardım etmiştir. İsrail Lübnan topraklarının bir bölümünü işgal ettiğinde, Hizbullah bunu 'silahsızlanamayız, direnişi sürdürmeliyiz' demek için bahane olarak kullanır. Hizbullah, daha önce söz vermiş olmasına rağmen İsrail'e roket gönderdiğinde de İsrail hemen bunu Lübnan'a karşı büyük bir operasyon başlatmak için bahane olarak kullanır." dedi.