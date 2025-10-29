Haberler

Guterres'ten Kıbrıs'ta Kalıcı Çözüm İçin Destek Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a yazdığı mektupta, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüme destek verme kararlılığını yineleyerek, barış görüşmelerinin yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.

(LEFKOŞA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a hitaben yazdığı mektupta, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüme yönelik çabalara destek verme konusundaki kararlılığını yeniden teyit ederek, BM'nin adadaki iki toplulukla olan süregelen ilgisini sürdüreceğini vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a hitaben yazdığı mektupta Guterres, "Türk ve Rum Kıbrıslıların güvenliği ve refahına sarsılmaz biçimde bağlı" olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler'in "tüm Kıbrıslıların yararına olacak ve bölgedeki barışa katkı sağlayacak sürdürülebilir bir çözüm bulma çabalarını desteklemeye hazır" olduğunu ifade etti.

Genel Sekreter, bu yılın ilerleyen döneminde adanın iki tarafı, üç garantör ülke -Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık - ile BM temsilcilerinin katılımıyla genişletilmiş bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi. Bu toplantı, Kıbrıs meselesine ilişkin bu yıl yapılacak üçüncü çok taraflı buluşma olacak.

Toplantıya zemin hazırlamak amacıyla Guterres, kişisel temsilcisi María Angela Holguín'e kasım ayı başında adayı ziyaret ederek iki toplumla istişarelerde bulunma talimatı verdi.

Diplomatik kaynaklar, Holguín'in bölgeye ziyaretinin 3–11 Kasım tarihleri arasında planlandığını, daha geniş kapsamlı konferansın ise gelecek ayın sonunda yapılmasının beklendiğini bildirdi.

İki toplum arasındaki barış görüşmeleri, 2017'de Crans-Montana'daki müzakerelerin çökmesinden bu yana askıda bulunuyor. Ancak Guterres, taraflara defalarca güven inşa etmeleri ve diyaloğu yeniden başlatmak için "ortak zemin" arayışına girmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

Polisin ateş açarak durdurduğu ismi, Survivor kadrosuna aldı
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Anıtkabir'de 'Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganları atıldı

Görüntü Anıtkabir'den! Erdoğan'ı görünce o sloganı atmaya başladılar
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Merakla beklenen ödüllerin sahiplerini açıkladı! Guterres detayı ise olay

Merakla beklenen ödüllerin sahiplerini açıkladı! Guterres detayı ise olay
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.