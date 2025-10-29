Guterres'ten Kıbrıs'ta Kalıcı Çözüm İçin Destek Vurgusu

(LEFKOŞA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a hitaben yazdığı mektupta, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüme yönelik çabalara destek verme konusundaki kararlılığını yeniden teyit ederek, BM'nin adadaki iki toplulukla olan süregelen ilgisini sürdüreceğini vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a hitaben yazdığı mektupta Guterres, "Türk ve Rum Kıbrıslıların güvenliği ve refahına sarsılmaz biçimde bağlı" olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler'in "tüm Kıbrıslıların yararına olacak ve bölgedeki barışa katkı sağlayacak sürdürülebilir bir çözüm bulma çabalarını desteklemeye hazır" olduğunu ifade etti.

Genel Sekreter, bu yılın ilerleyen döneminde adanın iki tarafı, üç garantör ülke -Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık - ile BM temsilcilerinin katılımıyla genişletilmiş bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi. Bu toplantı, Kıbrıs meselesine ilişkin bu yıl yapılacak üçüncü çok taraflı buluşma olacak.

Toplantıya zemin hazırlamak amacıyla Guterres, kişisel temsilcisi María Angela Holguín'e kasım ayı başında adayı ziyaret ederek iki toplumla istişarelerde bulunma talimatı verdi.

Diplomatik kaynaklar, Holguín'in bölgeye ziyaretinin 3–11 Kasım tarihleri arasında planlandığını, daha geniş kapsamlı konferansın ise gelecek ayın sonunda yapılmasının beklendiğini bildirdi.

İki toplum arasındaki barış görüşmeleri, 2017'de Crans-Montana'daki müzakerelerin çökmesinden bu yana askıda bulunuyor. Ancak Guterres, taraflara defalarca güven inşa etmeleri ve diyaloğu yeniden başlatmak için "ortak zemin" arayışına girmeleri çağrısında bulundu.