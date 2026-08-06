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Guterres'ten Hiroşima Mesajı: Diyalog ve İşbirliği Şart

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hiroşima'ya atılan atom bombasının yıl dönümünde, "Bölünme yerine diyaloğu, çatışma yerine işbirliğini ve dar kapsamlı çıkarlar yerine ortak güvenliği tercih edelim.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hiroşima'ya atılan atom bombasının yıl dönümünde, "Bölünme yerine diyaloğu, çatışma yerine işbirliğini ve dar kapsamlı çıkarlar yerine ortak güvenliği tercih edelim. ve Hiroşima trajedisinin bir daha asla yaşanmayacağı bir dünyaya doğru ilerleyelim." ifadelerini kullandı.

Guterres, ABD'nin Japonya'nın Hiroşima kentine düzenlediği atom bombası saldırısının yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Hiroşima'nın 81 yıl önce atılan atom bombasıyla harabeye döndüğünü ve on binlerce insanın hayatını kaybettiğini vurgulayan Guterres, bu olayda dünyanın ilk defa nükleer savaşın felaket boyutundaki gücüyle yüzleştiğine dikkati çekti.

Guterres, "Bu 81. yıl dönümünde, net bir duruş ve kararlılıkla hareket edelim. Bölünme yerine diyaloğu, çatışma yerine işbirliğini ve dar kapsamlı çıkarlar yerine ortak güvenliği tercih edelim. ve Hiroşima trajedisinin bir daha asla yaşanmayacağı bir dünyaya doğru ilerleyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu anma gününün "derinleşen jeopolitik bölünmelerin, artan güvensizliğin ve yoğunlaşan rekabetin" yaşandığı bir dönemde gerçekleştiğine işaret eden Guterres, nükleer felaketleri önlemeye yardımcı olan güvencelerin giderek artan bir baskı altında olduğunun altını çizdi.

BM Genel Sekreteri, özellikle nükleer silah sahibi devletlere, "nükleer riskleri azaltma, güveni yeniden tesis etme ve nükleer silahların ortadan kaldırılması yönünde ilerleme" çağrısında bulundu.

2. Dünya Savaşı'nın sonlarında 6 Ağustos 1945'te gerçekleştirilen saldırı, Japonya'da yıl sonuna kadar yaklaşık 140 bin kişinin ölümüne yol açarken, 3 gün sonra Nagazaki kentine atılan atom bombası da yaklaşık 74 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Kaynak: AA
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