Guterres'den Dünya Çocuk Günü Mesajı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, uluslararası topluma çocuklar için güvenli ve eşit bir dünya inşa etme çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma, dünya çapında çocuklar için güvenli ve eşit bir dünya inşa etmek için birlik olmak çağrısı yaptı.
Guterres, her yıl 20 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Günü'nü anmak için perşembe günü yayımladığı video mesajında, 36 yıl önce imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin tarihte en yaygın olarak onaylanan antlaşma olduğunu söyledi.
Guterres, "Bu sözleşme basit bir gerçeği doğruluyor. İnsanlık ailesinin en genç üyelerini koruduğumuzda, daha iyi bir dünya inşa etmiş oluruz" dedi.
