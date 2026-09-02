Haberler

BM'den ABD-İran gerilimine 'endişe' çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ile İran arasında yeniden başlayan karşılıklı saldırılar nedeniyle derin endişe duyduğunu belirterek, taraflara uluslararası hukuka uyma ve gerilimi durdurma çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında yeniden başlayan saldırılardan dolayı "son derece endişe" duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklama yaptı.

"Genel Sekreterin ABD ile İran arasında gece yeniden başlayan karşılıklı ateş açılmasından son derece endişe duyduğunu söyleyebilirim." diyen Dujarric, Genel Sekreterin, İran'da sivil kayıplara ilişkin haberlerden de derin kaygı duyduğunu aktardı.

Dujarric, "Genel Sekreter, sivillere yönelik tüm saldırıları kınamaktadır. Tüm taraflara, ayrım, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı duymaları gerektiğini hatırlatmaktadır." dedi.

Bölgedeki ülkelerin yanı sıra hava sahası ve kritik denizcilik rotalarının bu tırmanıştan ağır şekilde etkilenmeye devam ettiğini hatırlatan Dujarric, Genel Sekreterin askeri eylemlerin derhal durdurulması ve gerilimi tırmandıracak söylemlerden kaçınılması çağrısını yineledi.

Dujarric, daha fazla tırmanışın, siviller, daha geniş bölge ve ötesi için yıkıcı sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunarak, "Zaten birçok insani krizle karşı karşıya olan bir bölgede, insani yardım operasyonlarının zaten aşırı yük altında ve yetersiz fonlandığı bir dönemde, durumun daha da kötüleşme riski bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

İran makamları da, ABD'nin sabaha kadar devam eden saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

Gemi faciası, bir bakanı koltuğundan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

Kim der ki 57 yaşında! Fiziğini gören dönüp bir daha baktı
Özgür Özel, Yeni Parti'nin millete verdiği 7 sözü açıkladı

Özgür Özel, Yeni Parti'nin millete verdiği yedi sözü tek tek sıraladı
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

Güllü cinayetinde ilk kez ortaya çıkan şok görüntü
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı

Kırmızı ışıkta beklerken felaketi yaşadılar
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler