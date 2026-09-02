Trump'tan Hürmüz Boğazı'nın adını 'Trump Boğazı' olarak değiştirme önerisi

Abd Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA YENİ İSİM ÖNERİSİ

Hürmüz Boğazı'nın isminin değiştirme önerisinde bulunan Trump, "Artık burayı ABD’nin kontrolü altına aldığımıza göre, Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika’nın kendisi gibi, bu boğaz da hiç olmadığı kadar popüler olurdu." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini iddia etmişti.

TRUMP'IN DAHA ÖNCEKİ İSİM DEĞİŞTİRME GİRİŞİMLERİ

Trump 2025'te Beyaz Saray'a geldiğinde, Meksika Körfezi'nin adını “Amerika Körfezi” olarak değiştiren bir kararname imzalamıştı.

Meksika, uluslararası ve ortak bir su kütlesinin adını tek bir ülkenin değiştiremeyeceğini savunarak bu isim değişikliğini reddetmişti

Trump, 27 Ağustos'ta da ticari gerilimin yükseldiği Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesine imza atmıştı.