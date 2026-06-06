Gürsel Tekin'den Bazı CHP'lilere: Kılıçdaroğlu, Sizi Var Eden Liderinizdir. Onun Döneminde Tek Bir İtirazınızı Duymadım

(İSTANBUL) - Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yapılan eleştirilere ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili somut, net, anlaşılabilir bir ihanet belgesi getirin. Bu kürsüde bu kadar kalabalık var. Hep beraber bağıracağız. Sayın Kılıçdaroğlu sizi var eden liderinizdir. Sayın Kılıçdaroğlu ile biz birlikte aynı ekipte çalışıyorduk. Sizler de aynı ekipteydiniz. Bir Allah'ın günü Sayın Kılıçdaroğlu'nun uygulamalarıyla ilgili bir itirazınızı duymadım" dedi.

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, düzenlediği basın toplantısında CHP'de son dönemde yaşanan tartışmalara, üyelik çalışmalarına ve parti içi ihraç süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin her köyünde, kasabasında ve mahallesinde CHP üyesi bulunmasını hedeflediklerini belirten Tekin, parti örgütlenmesini güçlendireceklerini söyledi. İstanbul'da 29 bin 316 kişinin çeşitli nedenlerle partiden ayrıldığını ifade eden Tekin, bu kişilerin yeniden CHP'ye kazandırılması için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Parti içi sorunların çözülmesi gerektiğini belirten Tekin, 'Önce kendi sorunumuzu çözmemiz lazım. Aile içi meselemizi çözmemiz lazım. Kardeşlik hukukunu oluşturmamız lazım' dedi.

Partiden ayrılan üyelerin yeniden baba ocağına dönmeleri için çalışma başlattıklarını belirten Tekin, önümüzdeki süreçte düzenli katılım törenleri gerçekleştireceklerini söyledi.

'1816 ARKADAŞIMIZ HİÇBİR HUKUKİ GEREKÇE OLMAKSIZIN BABA OCAĞINDAN KOPTU GİTTİ'

CHP'de bazı isimlerin herhangi bir hukuki gerekçe gösterilmeden partiden uzaklaştırıldığını savunan Tekin, şöyle konuştu:

'1816 arkadaşımız da hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın baba ocağından koptu gitti. Ama ne garip bir şeyse anlamakta zorluk çekiyorum. 2000'e yakın arkadaşımızı, sadece ve sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaştığı için, bizlerle yan yana durduğu için partiden gönderdiler.'

"BU İTİRAFÇI VE İFTİRACILARIN YAN BAĞLANTILARI KİMLER?"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in sık sık 'itirafçı ve iftiracılar' vurgusu yaptığını belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı:

'İyi de bu itirafçı ve iftiracıların yan bağlantıları kimler? Bir özeleştiriniz olmayacak mı? Bu itirafçı ve iftiracıların Cumhuriyet Halk Partisi'ne odaklanmasında kılavuzluk yapan, yol gösteren partililerle bir hesaplaşmanız olmayacak mı?'

Aziz İhsan Aktaş'ın çeşitli iddialarda bulunduğunu belirten Tekin, bu açıklamalarla ilgili herhangi bir hukuki girişimde bulunulmadığını öne sürdü.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU SİZİ VAR EDEN LİDERİNİZDİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere tepki gösteren Tekin, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili somut, net, anlaşılabilir bir ihanet belgesi getirin. Bu kürsüde bu kadar kalabalık var. Hep beraber bağıracağız. Sayın Kılıçdaroğlu sizi var eden liderinizdir. Sayın Kılıçdaroğlu ile biz birlikte aynı ekipte çalışıyorduk. Sizler de aynı ekipteydiniz. Bir Allah'ın günü Sayın Kılıçdaroğlu'nun uygulamalarıyla ilgili bir itirazınızı duymadım kardeşim."

Kılıçdaroğlu'nun siyasi yaşamı boyunca çeşitli denetimlerden geçtiğini belirten Tekin, eski genel başkana yönelik söylemleri eleştirdi.

İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDEKİ GERGİNLİK

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan gerginliğe de değinen Tekin, parti yöneticileriyle uzlaşı arayışında olduklarını söyledi.

CHP delegelerinin iradesine kimsenin ipotek koyamayacağını savunduklarını belirten Tekin, yaşanan gerginliğe rağmen açıklamalarını tamamladıklarını ifade etti.

Tekin, bundan sonraki süreçte hem katılım törenlerine hem de çeşitli siyasi etkinliklere devam edeceklerini belirterek, CHP'nin yeniden Türkiye'nin gerçek gündemine odaklanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA