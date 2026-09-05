Haberler

CHP'li Erol'dan kapsamlı değişim çağrısı: Özgürlükçü ve demokratik anayasa şart

CHP'li Erol'dan kapsamlı değişim çağrısı: Özgürlükçü ve demokratik anayasa şart
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye'nin özgürlükçü ve demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, anayasa, Siyasi Partiler Yasası ve kamu yönetiminde kapsamlı değişiklik çağrısında bulundu. Erol, 'Türkiye'nin geleceğini, halkın iradesini güçlendiren, devletin kurumsal işleyişinin etkili olduğu demokratik bir anlayışla yeniden inşa etmeliyiz' dedi.

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye'nin özgürlükçü ve demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin geleceğini, halkın iradesini güçlendiren, devletin kurumsal işleyişinin etkili olduğu demokratik bir anlayışla yeniden inşa etmeliyiz" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yaptığı yazılı açıklamada anayasa, Siyasi Partiler Yasası ve kamu yönetimi alanlarında kapsamlı değişiklik çağrısında bulundu. Erol, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin ihtiyacı; günlük düzenlemeler değil, demokrasiyi, özgürlükleri ve güçlü devleti esas alan kapsamlı bir değişimdir.

Özgürlükçü ve demokratik bir anayasa, seçmenin bireysel tercihine dayalı, katılımcı ve çoğulcu bir Siyasi Partiler Yasası, günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek kapsamlı bir kamu reformu…

Türkiye'nin geleceğini, halkın iradesini güçlendiren, devletin kurumsal işleyişinin etkili olduğu demokratik bir anlayışla yeniden inşa etmeliyiz."

Kaynak: ANKA
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
5 ilde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

Tuğba Ekinci dahil çok sayıda gözaltı! Suçlama vahim

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
BM'den tarihi karar: 500 yıllık dünya haritası değişiyor

500 yıllık dünya haritası değişiyor: Tek bir ülke karşı çıktı

Özgür Özel'den olay gaf: Kendi kurduğu partinin adını unuttu

Özgür Özel'den olay gaf: Kendi kurduğu partinin adını unuttu
Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı

38 yaşındaki profesyonel koşucunun acı sonu

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor

Üçüncü kez evleniyor! Müstakbel damat tanıdık bir isim

Diyarbakır'da yürek yakan tablo: “Canım yanıyor” diyerek yardım istiyor

Yürek yakan tablo! “Canım yanıyor” diyerek feryat ediyor ama...