CHP'li Erol'dan Gözaltına Alınan Maden İşçilerine Destek: 'İşçinin Alın Teri Borç Değildir'

(ELAZIĞ) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle Ankara'da eylem yapan ve gözaltına alınan Elazığlı maden işçilerine destek verdi. Erol, "İşçisinin alın terini ödemeyen şirket yönetimi önce bunun hesabını vermelidir. Bakanlık işçinin karşısında değil, yanında olmalıdır" dedi.

Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ'daki maden işçilerinin aylardır ücretlerini beklediğini ve kendilerine verilen ödeme sözlerinin tutulmadığını belirtti.

Haklarını aramak amacıyla Ankara'ya gelen madencilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde seslerini duyurmak istediğini ifade eden Erol, 100'ü aşkın işçinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Erol, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İşçinin alın teri borç değildir, ödenmek zorundadır! Elazığ'ın maden işçileri aylardır alın terlerinin karşılığını bekliyor. Kendilerine verilen ödeme sözleri tutulmadı. Ne yaptılar? Hakkını aramak için Ankara'ya geldiler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na gidip seslerini duyurmak, sorunlarını anlatmak istediler. Karşılarında ne buldular? Haklarını isteyen 100'ü aşkın madenci gözaltına alındı. Buradan açıkça söylüyorum: İşçisinin alın terini ödemeyen şirket yönetimi önce bunun hesabını vermelidir. Hakkını arayan işçiyi susturmak, gözaltına almak, görmezden gelmek çözüm değildir!

Madenci yerin yüzlerce metre altında canını, emeğini ve alın terini ortaya koyarken şirketler kazancını biliyorsa, işçinin hakkını da bilecek. Şirket yönetimine çağrım nettir: İşçinin hakkını verin. Verdiğiniz sözleri tutun. Elazığ'ın madencisinin emeğini daha fazla yok saymayın. Bakanlığa da çağrım nettir: İşçinin karşısında değil, yanında olun. Ben Elazığ'ın maden işçilerinin yanındayım. Haklarını alıncaya kadar da bu mücadelenin takipçisi olacağım. Çünkü mesele sadece maaş değildir. Mesele alın teridir. Mesele emektir. Mesele işçinin onurudur. Elazığ'ın madencisi yalnız değildir!"

Kaynak: ANKA