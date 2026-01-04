Gürcistan: Gelişmelerin, Venezuela halkının çıkarlarına en uygun bir şekilde ilerlemesini umuyoruz

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından bu ülkedeki gelişmelerin Venezuela halkının çıkarlarına "en uygun" bir şekilde ilerlemesini beklediklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoyduğu askeri müdahalesi değerlendirildi.

Gürcistan'ın, Venezuela'daki gelişmeleri yakından takip ettiği aktarılan açıklamada, "Venezuela'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve gelecekteki süreçlerin Venezuela halkının çıkarlarına en uygun bir şekilde ilerlemesini umuyoruz." yorumu yapıldı.

Venezuela'nın, Rusya'nın Gürcistan'da işgal ettiği Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini sözde devletler olarak tanıdığı aktarılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Venezuela yetkililerinin, Gürcistan'ın işgal altındaki bölgeleri olan Abhazya ve sözde Güney Osetya'yı uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal ederek bağımsız devletler olarak tanıması göz önüne alındığında, son gelişmelerin Gürcistan'ın ulusal çıkarları ve uluslararası hukuk ilkeleri doğrultusunda bu hukuka aykırı kararın geri alınmasına yol açacağını umuyoruz."

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.