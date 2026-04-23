Gürcistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları tarafından başkent Tiflis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının Tiflis'teki Lisi Kampüsü'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

Programa Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, TMV Gürcistan Ülke Temsilcisi Dr. Faruk Tekşen, okul çalışanları, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Türkiye ve Gürcistan bayrakları ve kırmızı-beyaz balonlarla süslenen salondaki program saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Gürcistan milli marşının okunmasıyla başladı.

Programda konuşan TMV Gürcistan Ülke Temsilcisi Tekşen, 23 Nisan bayramını kutlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Tekşen, "23 Nisan, iki yönüyle bizler için büyük anlam taşıyan müstesna bir bayramdır. Bir yönüyle milli egemenliğimizin sembolü, diğer yönüyle ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiş tek çocuk bayramıdır." dedi.

Geleceği emanet edecek nesilleri yetiştirmek için çalıştıklarını kaydeden Tekşen, "Çünkü çok iyi biliyoruz ki yarının dünyası, bugünün cesur, donanımlı ve ideal sahibi zihinleriyle şekillenecektir." diye konuştu.

Tekşen, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle, milli kurtuluş mücadelemizin başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Arı ise etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Arı, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu anlamlı günde özellikle çocuklarımızla birlikte burada olmak benim için bir onur." ifadesini kullandı.

Arı konuşmasında, Atatürk'ün çocuklara yönelik, "Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler, hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asil ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." sözlerini paylaştı.

Atatürk'ün bu mesajında aynı zamanda ailelere düşen bir görev ve sorumluluğun da olduğunu belirten Büyükelçi Arı, çocukların iyi ve sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi gerektiğini aktardı.

Arı, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu.

Etkinliğin sonunda, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Arı, öğrencilerle birlikte okul kampüsünün önünde zeytin fidanı dikti.