Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, COP31'de AA'ya konuştu:

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, "(Türkiye-Gürcistan) Ülkelerimiz arasında son derece yakın ve güçlü bir işbirliği mevcuttur. Bu işbirliği birçok farklı alanda kendini göstermektedir." dedi.

Kavelaşvili, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Antalya'da bulunmaktan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Kavelaşvili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir dostum olarak görüyorum. Şahsi dostluğumuzun temelinde, Gürcistan ile Türkiye arasındaki köklü dostluk ve güçlü stratejik ortaklık ilişkileri yer almaktadır." diye konuştu.

Kavelaşvili, "Ülkelerimiz arasında son derece yakın ve güçlü bir işbirliği mevcuttur. Bu işbirliği birçok farklı alanda kendini göstermektedir." ifadelerini kullanarak ilişkilerin her geçen yıl daha da derinleştiğini ve işbirliğinin yeni alanlarda genişlediğini belirtti.

İki ülkenin barış ve istikrar isteği

"En önemlisi, ülkelerimiz ortak değerlere ve benzer siyasi yaklaşımlara sahiptir. Her iki ülke de ulusal kimliklerini, değerlerini ve geleneklerini korumaya, barış ve istikrarı sürdürmeye büyük önem vermektedir." ifadelerini kullanan Kavelaşvili, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde barış ve istikrarın her iki ülke açısından taşıdığı önemi ele aldıklarına dikkati çekti.

Kavelaşvili, "İzlediğimiz politikalar karşılıklı saygı ve güven temelinde şekillenmektedir. İki ülkenin liderleri arasındaki güçlü diyalog ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Çatışmaların, anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk ihlallerinin ve küresel sorunların yaşandığı bir dünyada, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullanan Kavelaşvili, her şeyden önce insani değerlerin merkeze alınması gerektiğine inandığını söyledi.

Kavelaşvili, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan) dün gerçekleştirdiği açılış konuşmasında da vurguladığı üzere, insani değerlere önem vermek, bu değerleri korumak ve gözetmek büyük önem taşımaktadır." diyerek bunların yalnızca Gürcistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler bakımından değil, aynı zamanda bölgesel barış, istikrar ve işbirliğinin güçlendirilmesi açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

Cop31 için Türkiye'ye tebrik

"Cop31 İklim Konferansı'nın başarıyla gerçekleştirilmesi dolayısıyla Türkiye hükümetini ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmek isterim." diyen Kavelaşvili, konferansta iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlar başta olmak üzere küresel ölçekte önem taşıyan pek çok konunun ele alındığını aktardı.

Kavelaşvili, COP31'e dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığını hatırlatarak konferansın küresel sorunların çözümüne yönelik uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, yalnızca başarılı bir organizasyona ev sahipliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda söz konusu sorunların çözümüne katkı sağlamak ve bu doğrultuda somut adımlar atmak için de önemli çabalar gösteriyor. Bu çabaları takdirle karşılıyoruz."

İki ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliğini sürdürdüğünün altını çizen Kavelaşvili, enerji verimliliği başta olmak üzere bu alanlarda ortak çözümler geliştirmek ve somut adımlar atmak amacıyla birlikte çalışıldığını belirtti.

Kavelaşvili, Gürcistan'ın çevrenin korunması ve çevresel sorunlarla mücadele alanlarında başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerle de işbirliğini daha da geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Gürcistan'ın doğal afet risklerine maruz kalan ülkeler olduğunu hatırlatan Kavelaşvili, son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerinin her iki ülkede de çeşitli doğal afetler şeklinde kendini gösterdiğini anımsattı.

Kavelaşvili, bu nedenle doğal afet risklerinin azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması ve bunların olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Bu doğrultuda koordinasyon ve eş güdümün daha da güçlendirilmesi gerektiğine inandığını aktaran Kavelaşvili, tarım ve gıda güvenliğinin de üzerinde önemle durulması gereken temel meseleler arasında yer aldığını ifade etti.

Konferans kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmelerde ve dile getirdikleri değerlendirmelerde ele alınan tüm bu hususların ortak çabanın ve uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Kavelaşvili, "Gürcistan ve Türkiye olarak bizler yalnızca komşu ülkeler değil, aynı zamanda biyolojik çeşitlilik ve doğal peyzaj zenginliği bakımından da öne çıkan iki ülkeyiz. Ülkelerimizin bazı bölgeleri, doğal yapıları ve peyzaj özellikleri bakımından birbirine oldukça benzemektedir." ifadelerini kullandı.

Kavelaşvili, bu nedenle ikili ilişkilere yalnızca kendi ülkelerinin güvenliğini ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunmasını esas alan dar bir çerçeveden bakmadıklarını, hem Gürcistan'ın hem de komşularının bu tür olumsuz etkilerden korunmasını hedefleyen ortak bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, hepimizin ortak bir gökyüzü ve ortak bir yeryüzü var. Dolayısıyla benim ülkemin denizinde meydana gelen kirliliğin komşu ülkenin denizini etkilemeyeceğini düşünmek mümkün değildir." ifadelerini kullanan Kavelaşvili, çevresel sorunların sınır tanımadığını söyledi.

Kavelaşvili, bu nedenle sorunlarla mücadelede ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi ve yalnızca kendi çevrelerinin değil, aynı zamanda ortak doğal mirasın da korunması amacıyla işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA