Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Düşen Uçakta Şehit Haberi
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın ailesine acı haber ulaştırıldı. Aileye taziye ziyaretleri ve Türk bayrakları ile destek verildi.
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi askeri yetkililerce ailesine ulaştırıldı.
Şehidin Büyükçekmece'de bulunan evine gelen askeri yetkililere tedbir amaçlı sağlık görevlileri de eşlik etti.
Haberi alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Evin bulunduğu siteye Türk bayrakları asıldı.
Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziyede bulundu.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel